Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.13629 комментариев
Системы ПВО сбили 23 беспилотника над Калужской областью
Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку вражеских беспилотников, сбив 23 дрона ВСУ над территорией Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку дронов на Калужскую область, сообщил Шапша в «Максе». За вчерашний вечер и минувшую ночь было сбито 23 вражеских БПЛА аппарата.
По словам Шапши, БПЛА сбиты над территориями Бабынинского, Барятинского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Износковского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого, Спас-Деменского, Ферзиковского, Хвастовичского и Юхновского муниципальных округов.
Согласно предварительным данным, в результате падения обломков дронов никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры в муниципальных округах также не зафиксировано.
Ранее силы ПВО уничтожили 62 дрона в Ленинградской области.
Также системы ПВО сбили порядка 15 беспилотников над Ростовской областью.
Число уничтоженных на подлете к Москве БПЛА выросло до 13 штук.