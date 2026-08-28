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Руководство ЗАЭС сообщило о длительном отключении станции от внешнего питания
Яшина: ЗАЭС девятые сутки отключена от внешнего питания
Запорожская атомная электростанция в течение девяти дней обеспечивает собственные нужды за счет дизель-генераторов, сообщила директор ЗАЭС по коммуникациям Евгения Яшина.
Внешнее электроснабжение прервалось 20 августа из-за повреждения линии «Ферросплавная-1», передает РИА «Новости». Авария произошла на участке, который контролируют украинские военные. Сейчас станция функционирует в автономном режиме.
«Запорожская атомная электростанция уже девятые сутки обеспечивает собственные нужды за счет дизель-генераторов», – сообщила Яшина.
Специалист отметила наличие достаточных запасов горючего на объекте. При этом руководство станции приняло решение максимально оптимизировать расход топлива для продления сроков автономной работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Запорожская атомная электростанция потеряла внешнее энергоснабжение из-за повреждения высоковольтной линии.
Поврежденный участок ЛЭП находится на подконтрольной киевскому режиму территории.
Украинская сторона до сих пор не возобновила подачу электричества по другой отремонтированной линии.