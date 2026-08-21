Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.0 комментариев
На ЗАЭС объяснили, что поврежденный участок ЛЭП находится под контролем Киева
Высоковольтная линия 330 киловольт «Ферросплавная-1» была отключена от Запорожской АЭС в связи с повреждением, поврежденный участок находится на подконтрольной киевскому режиму территории, заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
«Повреждение линии находится на правобережной части Днепра на украинской стороне», – пояснила Яшина РИА «Новости».
Питание объекта нарушилось утром в четверг. Станция больше суток работает на резервных дизель-генераторах, обеспечивающих безопасность ее эксплуатации.
Представитель станции добавила, что все параметры безопасности строго поддерживаются за счет резервных мощностей. Нарушений в работе систем зафиксировано не было.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Запорожская атомная электростанция полностью лишилась внешнего энергоснабжения из-за повреждения высоковольтной линии.
Украинская сторона проигнорировала необходимость восстановления подачи электричества по магистрали «Днепровская».
В июне внутренние потребности объекта более двух суток обеспечивались с помощью резервных дизельных генераторов.