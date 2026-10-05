Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.11 комментариев
Силы ПВО за день уничтожили 343 украинских беспилотника
Минобороны: ПВО за день уничтожила 343 украинских беспилотника
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за день перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника над несколькими регионами и Черным морем, сообщило Министерство обороны.
«В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 343 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении ведомства в Max.
Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым и акваторией Черного моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Тульской областью.
В воскресенье ПВО сбила над Ростовской областью за ночь около 100 дронов ВСУ.
В Крыму объявили опасность атаки беспилотников.