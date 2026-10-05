Силы ПВО за день уничтожили 343 украинских беспилотника

Минобороны: ПВО за день уничтожила 343 украинских беспилотника

Tекст: Валерия Городецкая

«В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 343 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении ведомства в Max.

Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской и Тульской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Тульской областью.

В воскресенье ПВО сбила над Ростовской областью за ночь около 100 дронов ВСУ.

В Крыму объявили опасность атаки беспилотников.