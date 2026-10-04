Силы ПВО сбили над Ростовской областью за ночь около 100 дронов ВСУ

Tекст: Катерина Туманова

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область было уничтожено около 100 БПЛА в 12 районах: Белокалитвинском, Каменском, Кашарском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Милютинском, Неклиновском, Обливском, Тарасовском, Тацинском, Чертковском и Шолоховском, а также в Ростове и Каменске», – написал он.

Слюсарь уточнил, что информации о пострадавших не поступало, однако зафиксированы последствия на земле.

По его словам, в Тарасовском районе оказались разбиты стекла теплиц на территории местного агропредприятия, возникли возгорания сухой растительности, огонь охватил площадь 400 квадратных метров, а в слободе Чистяково Советского сельского района выгорело 35 квадратных метров травы.

Все пожары были оперативно ликвидированы спасательными службами, добавил губернатор, отметив, что по северу Ростовской области сохраняется режим беспилотной опасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце сентября при ночной атаке на Ростовскую область пострадали пять человек. В последний день сентября над регионом ночью были сбиты более 30 украинских дронов.