У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.5 комментариев
Над Ростовской областью уничтожили более 30 украинских беспилотников
В ночь со вторника на среду над Ростовской областью поразили свыше 30 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Дроны нейтрализовали над Каменском-Шахтинским и шестью районами региона, указал губернатор в Max.
Упавшие обломки спровоцировали ландшафтный пожар в Чертковском районе.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 30 БПЛА в городе Каменске-Шахтинском и шести районах области: Боковском, Верхнедонском, Каменском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском», – уточнил он.
Пострадавших нет, возгорание сухой травы было ликвидировали.
Напомним, в ночь на 30 сентября над Воронежской областью нейтрализовали 31 украинский беспилотник.
В середине сентября обломки украинских беспилотников повредили трансформаторную подстанцию в Ростове-на-Дону.
Несколькими днями ранее средства противовоздушной обороны сбили над территорией региона более 90 дронов и ракет.