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Над Ростовской областью сбили более 90 дронов и ракет
Системы ПВО сбили более 90 беспилотников и ракет над Ростовской областью
Более 90 беспилотников уничтожены в Таганроге, Новошахтинске и 10 районах Ростовской области. Повреждены 10 частных домов, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о масштабной атаке дронов в Mах. По его словам, средства противовоздушной обороны сбили более 90 беспилотников и ракет над территорией региона.
«Минувшей ночью в ходе отражения массированной воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 90 БПЛА и ракет в городах Таганроге и Новошахтинске, 10 районах области», – рассказал глава региона.
В Миллеровском районе обломки дронов повредили кровли, двери и остекление 10 частных домов и хозяйственных построек. В Тарасовском районе падение частей БПЛА вызвало возгорание сухой травы, которое оперативно ликвидировали. Пострадавших в результате атаки нет, на местах происшествий работают экстренные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 10 сентября над Ростовской областью сбили порядка 90 украинских беспилотников. Двумя днями ранее средства противовоздушной обороны уничтожили около 100 дронов над десятью районами региона. В конце августа военные отразили атаку более 70 вражеских аппаратов.