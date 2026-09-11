Над Ростовской областью сбили более 90 дронов и ракет

Системы ПВО сбили более 90 беспилотников и ракет над Ростовской областью

Tекст: Дмитрий Зубарев

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о масштабной атаке дронов в Mах. По его словам, средства противовоздушной обороны сбили более 90 беспилотников и ракет над территорией региона.

«Минувшей ночью в ходе отражения массированной воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более 90 БПЛА и ракет в городах Таганроге и Новошахтинске, 10 районах области», – рассказал глава региона.

В Миллеровском районе обломки дронов повредили кровли, двери и остекление 10 частных домов и хозяйственных построек. В Тарасовском районе падение частей БПЛА вызвало возгорание сухой травы, которое оперативно ликвидировали. Пострадавших в результате атаки нет, на местах происшествий работают экстренные службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 10 сентября над Ростовской областью сбили порядка 90 украинских беспилотников. Двумя днями ранее средства противовоздушной обороны уничтожили около 100 дронов над десятью районами региона. В конце августа военные отразили атаку более 70 вражеских аппаратов.