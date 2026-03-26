Песков заявил о продолжении СВО ради предотвращения терактов Киева

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия сохраняет курс на продолжение специальной военной операции на Украине с целью лишить Киев возможности организовывать новые террористические атаки, передает ТАСС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя случаи падения украинских беспилотников на территории стран Прибалтики.

«Мы принимаем соответствующие меры, а главное, мы продолжаем специальную военную операцию, с тем чтобы минимизировать потенциал киевского режима для продолжения этой преступной террористической деятельности», – подчеркнул Песков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на участие западных стран в привлечении террористов и экстремистов на Украину для совершения терактов в России.

