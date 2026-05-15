  Средства ПВО за день сбили 38 беспилотников над регионами России
    От FPV-дронов российских бойцов защитят специальные пули
    Российские военные начали зачистку лесополос на пути к Славянску
    Глава АвтоВАЗа Максим Соколов пересел с Mercedes на Lada Aura
    Американский блокбастер честно показал роль России в мировой космонавтике
    Пушилин: Российские войска ведут охват Красного Лимана
    Пашинян высказался о статусе российской военной базы в Армении
    Нетаньяху процитировал неизвестного российского мыслителя о «маленькой сверхдержаве»
    Сын Мадуро рассказал о наказе отца народу Венесуэлы
    Академик Онищенко не смог сдать ЕГЭ
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германия и Европа мечутся между войной и выгодой

    Готовность России к диалогу и предложение возобновить его с опорой на ФРГ заставили все большие страны Европы серьезно задуматься. Там понимают, что вести с Москвой диалог с позиции силы у них не очень получается.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Ядерное оружие – единственная страховка для Глобального Юга

    События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности, только получив в свое распоряжение ядерные заряды.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему украинский язык не стал на Украине родным

    Украинцы воспринимают украинизацию как фальшь, как что-то искусственное, ненастоящее. Навязывание украинского языка во всех сферах вызывает у людей внутренний протест и отторжение, причем даже у тех, кто политически принял постулаты политической русофобии.

    15 мая 2026, 00:52 • Новости дня

    Силы ПВО сбили два летевших к Москве БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурные расчеты противовоздушной обороны успешно перехватили два дрона на подлете к российской столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Max, что были сбиты один за другим два
    беспилотника, летевших на Москву.

    В настоящий момент на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Ранее над Москвой силы ПВО уничтожили три беспилотника.

    Средства ПВО за день сбили 38 беспилотников над регионами России.

    Росавиация ограничила работу аэропортов Внуково и Домодедово.

    13 мая 2026, 19:10 • Новости дня
    В Москве ввели запрет на публикацию фото и видео последствий атак БПЛА
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Москвы ввели временный запрет на распространение в СМИ и интернете фото- и видеоматериалов, а также любой информации, связанной с последствиями террористических актов на территории города, в том числе последствий атак БПЛА

    В Москве введены ограничения на распространение информации, связанной с террористическими актами и их последствиями. Это положение столичная антитеррористическая комиссия приняла в целях недопущения распространения недостоверной информации, сообщает официальный сайт правительства Москвы.

    Согласно установленному порядку, до официальной публикации данных Министерством обороны РФ или размещения сообщений на ресурсах мэра Москвы и правительства столицы, любые сведения подобного характера не подлежат публичному распространению.

    Речь идет, в том числе, об информации о возможных атаках с применением беспилотных летательных аппаратов и других средств поражения, а также о действиях, направленных на причинение вреда жизни и здоровью граждан или повреждение имущества, включая объекты критической инфраструктуры. Ограничения распространяются на органы власти, СМИ, экстренные службы, организации и граждан.

    При этом допускаются обращения в правоохранительные органы и экстренные службы в установленном порядке, если они не предполагают публичного распространения информации.

    Мера будет действовать до отдельного решения. За нарушение запрета предусмотрена административная ответственность: для граждан штраф составит от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 200 тысяч рублей.

    В марте прошлого года после массированных ударов дронов по столичному региону Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.


    13 мая 2026, 09:03 • Новости дня
    На подлете к Москве сбит второй за утро беспилотник
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны нейтрализовали беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    На месте падения обломков беспилотника уже работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник в Max.

    Ранее в среду Собянин сообщал о сбитом на подлете к Москве БПЛА.

    14 мая 2026, 19:41 • Видео
    Сербия решила вступить в НАТО?

    В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    13 мая 2026, 00:25 • Новости дня
    Металлокаркасное строение загорелось на востоке Москвы на площади 1 тыс. кв. м

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичные спасатели получили сообщение о пожаре в доме номер 6 по улице Вернисажная, где расположено металлокаркасное строение, сообщили в Главном управлении МЧС России по Москве.

    «На Вернисажной улице произошло загорание в металлокаркасном строении на площади 200 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», – сообщили в ведомстве.

    Позднее там уточнили, что площадь пожара увеличилась до 1 тыс. кв. м.

    «Спасено пять человек. К тушению привлечено более 100 человек и 30 единиц техники. В готовность приведены два вертолета Московского авиационного центра», – передает РИА «Новости».

    При этом источник ТАСС сообщил, что пожару присвоен третий ранг сложности из пяти. К месту пожара прибывают дополнительные силы.

    12 мая 2026, 20:25 • Новости дня
    В Москве провели митинг против празднования Дня Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В центре столицы прошла акция против приема Евросоюза в честь Дня Европы, где участники выражали протест против политики ЕС и его поддержки Украины.

    Митинг против приема, организованного представительством Евросоюза по случаю Дня Европы, состоялся у гостиницы «Метрополь», пишут «Известия». Несколько десятков активистов собрались у здания и скандировали лозунги «Нет четвертому рейху», «Старая Европа – тюрьма народов» и «Позор».

    Участники акции встречали гостей мероприятия, среди которых были дипломаты из Австралии, Австрии, Албании, Дании, Греции, Израиля, Испании, Ирландии, Норвегии, Чехии, Таиланда, Турции, Франции, Финляндии и Швейцарии. Митингующие принесли карикатуры, высмеивающие политику Евросоюза. Один из плакатов изображал корабль с пробоинами под флагом ЕС, нагруженный деньгами.

    Активист Михаил Аксель заявил: «Здесь проходит акция против политики европейской дипломатии, которая сегодня отмечает в гостинице «Метрополь» так называемый День Европы, где они будут, видимо, поедать русскую кровь, которую они так любят, отправляя вооружение нашим противникам». По его словам, Евросоюз занимается реабилитацией нацизма, отправкой снарядов ВСУ, а также политическим терроризмом и репрессиями в Европе.

    Ранее евродепутат от Румынии Диана Шошоакэ разорвала флаг Евросоюза в День Европы, требуя большей независимости и национальной идентичности для стран ЕС. Между тем в Молдавии педагогам, наоборот, предложили двойные оклады и командировочные за участие в мероприятиях ко Дню Европы вместо празднования Дня Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Грузия упрекнула Евросоюз в недооценке Дня Победы, а председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал посла ЕС Павла Херчинского вспомнить 9 мая о погибших на фронтах Великой Отечественной войны 300 тыс. грузин, но его просьба была проигнорирована.

    13 мая 2026, 02:12 • Новости дня
    Пожар на востоке Москвы охватил 3 тыс. кв. м, кровля здания обрушилась

    Пожар в столичном Измайлово достиг 3 тыс. кв. м, кровля здания обрушилась

    Tекст: Катерина Туманова

    Площадь пожара в металлокаркасном строении на улице Вернисажной увеличилась до 3 тыс. кв. м, из-за сложности конструкции, огонь распространяется быстро, приводя, в том числе, к обрушениям, сообщили в пресс-службы столичного управления МЧС России.

    «Площадь пожара увеличилась до 3 тыс. кв. м. Тушение осложняет сложная планировка и конструктивные особенности здания, распространению огня и дыма способствует высокая пожарная нагрузка. Со слов администрации, людей внутри нет», – приводит данные РИА «Новости».

    Из-за сложного и сильного горения обрушилась кровля здания на площади 2 500 кв. м.

    В ведомстве уточнили, что к тушению пожара привлечены более 140 человек и 40 единиц техники, в том числе 10 подъемных механизмов и пожарный поезд.

    Напомним, в ночь на среду столичные спасатели сообщили о том, что металлокаркасное строение загорелось на востоке Москвы на площади 1 тыс. кв. м.


    12 мая 2026, 05:38 • Новости дня
    Система эвакуации сработала на матче «Динамо» с «Краснодаром» в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сигнал тревоги прозвучал на территории стадиона «ВТБ Арена» через 50 минут после окончания игры предпоследнего тура Российской премьер-лиги, где играли столичное «Динамо» и «Краснодар».

    Инцидент произошел на столичной арене вскоре после завершения футбольного противостояния, передает РИА «Новости».

    Система оповещения об эвакуации сработала на территории стадиона почти через час после финального свистка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, московское «Динамо» обыграло «Краснодар» со счетом 2:1.

    Петербургский «Зенит» после победы над «Сочи» возглавил турнирную таблицу чемпионата России.

    14 мая 2026, 19:48 • Новости дня
    СК возбудил дело после нападения на журналистов РЕН ТВ в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Съемочная группа телеканала «РЕН ТВ» пострадала при нападении в частном медицинском кабинете Зеленограда, СК России возбудил уголовное дело, сообщили в ведомстве.

    Уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов возбудили следственные органы ГСУ Следственного комитета России по Москве, сообщает СК РФ. Фигуранту инкриминировали ч. 3 ст. 144 УК РФ после конфликта со съемочной группой телеканала «РЕН ТВ».

    По данным следствия, оператор и журналистка находились на редакционном задании, когда мужчина, осознавая их профессиональный статус, нанес обоим удары и повредил оборудование. Сейчас ведется комплекс следственных действий, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы, изучаются видеозаписи.

    Как уточнил телеканал РЕН ТВ, нападение произошло в частном медицинском кабинете, куда журналисты приехали к косметологу, неправильно сделавшей клиентке инъекцию, после которой женщина ослепла на один глаз. Вместо разговора с прессой их встретил агрессивно настроенный мужчина, который заявил: «Вы для меня – никто», разбил технику, отобрал телефоны и с силой бросил сотрудников съемочной группы на пол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в подмосковном Подольске задержали троих подозреваемых в избиении журналиста РЕН ТВ Алексея Полторанина, он получил травмы после нападения сотрудников фирмы по продаже автомобильных номеров, когда проверял законность их деятельности.

    До этого в столице Чили злоумышленник напал на сотрудников телеканала «РЕН ТВ», в результате пострадали ведущий Алексей Корзин и оператор. А в апреле прошлого года на съемочную группу РЕН ТВ также напали в здании частной медклиники, но уже на Минской улице в Москве.

    12 мая 2026, 06:12 • Новости дня
    Синоптики спрогнозировали потепление в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Во вторник в столичном регионе ожидается теплая и облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди.

    Днем температура воздуха в российской столице поднимется до 18–20 градусов тепла, сообщает ТАСС со ссылкой Гидрометцентр.

    В ночь на среду в Москве возможно похолодание до 13 градусов. В Подмосковье днем во вторник воздух прогреется от 16 до 21 градуса, а в ночные часы температура также может опуститься до 13 градусов.

    Синоптики прогнозируют восточный и юго-восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в регионе составит около 744 миллиметров ртутного столба.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказывал приход «черемуховых холодов» в столичный регион.

    13 мая 2026, 18:38 • Новости дня
    Прокуратура Москвы начала проверку сообщения о загрязнении реки Очаковки

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку информации о загрязнении реки Очаковки.

    «К проверке привлечены специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы и ГУП «Мосводосток», отобраны пробы воды», – сообщила столичная прокуратура, передает ТАСС.

    Установление всех обстоятельств и причин произошедшего находится на контроле прокуратуры. В ведомстве отметили, что по итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

    В сентябре в Астрахани обнаружили масштабный разлив нефтепродуктов на реке.

    13 мая 2026, 05:40 • Новости дня
    Крупный пожар в столичном Измайлово ликвидирован

    Tекст: Катерина Туманова

    Пожар на Вернисажной улице в Москве ликвидирован на площади 3 тыс. кв. метров, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

    «Пожар локализован. Пожар ликвидирован», – указано в Max-канале ведомства.

    Напомним, в ночь на среду столичные спасатели сообщили о том, что металлокаркасное  строение загорелось на востоке Москвы на площади 1 тыс. кв. м.

    Из-за сложного и сильного горения обрушилась кровля здания на площади 2 500 кв. м, пожару присвоили третий ранг сложности из пяти.

    В некоторых СМИ сообщалось, что возгорание произошло вблизи Измайловского кремля и стадиона.

    Позже площадь пожара охватил 3 тыс. кв. м, кровля здания обрушилась. Силами десятков огнеборцев и техники огонь удалось локализовать на указанной площади.


    13 мая 2026, 08:20 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили дрон

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны нейтрализовали беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону российской столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    На месте падения фрагментов аппарата работают специалисты экстренных служб, указал Собянин в Max.

    Напомним, за ночь над Россией уничтожили 286 украинских беспилотников самолетного типа.

    Над Ростовской областью нейтрализовали 20 дронов.

    14 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    Движение в метро Москвы восстановили после инцидента с человеком на путях

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    График следования составов на юго-западном участке красной ветки столичной подземки вернулся к штатным показателям после инцидента с пассажиром.

    Работу Сокольнической линии метрополитена оперативно нормализовали днем 14 мая, передает «Москва 24» со ссылкой на департамент транспорта города.

    Время ожидания составов вынужденно увеличивалось из-за падения человека на пути.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии человек упал на пути.

    В конце апреля движение поездов на Сокольнической линии останавливали из-за аналогичного инцидента с пассажиром.

    14 мая 2026, 18:22 • Новости дня
    В Москве начали клинические испытания препарата от болезни Альцгеймера

    @ Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Новый отечественный тетрапептид, предназначенный для блокирования патогенных белков на ранних стадиях деменции, успешно перешел в первую фазу тестирования, сообщили в московском РНИМУ имени Пирогова.

    Разработанный специалистами Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта препарат для лечения болезни Альцгеймера перешел к первой фазе тестирования на базе РНИМУ имени Пирогова. Об этом в ходе онлайн-заседания научного совета РАН сообщил заместитель директора учреждения Владимир Митькевич. Лекарство планируется вводить пациентам подкожно или интерназально, уточняет РИА «Новости».

    «Что же такое болезнь Альцгеймера на молекулярном уровне? Причину возникновения этого заболевания мы по большому счету до сих пор не знаем. Но точно знаем, что есть три основных игрока, которые считаются китами молекулярного уровня болезни Альцгеймера: это нейровоспаление, это пептид бета-амилоид и белок тау внутриклеточный», – рассказал Митькевич.

    По словам ученого, любой из перечисленных факторов способен спровоцировать развитие недуга. Он пояснил, что при появлении видимых нарушений когнитивных функций лечить заболевание уже поздно, можно лишь приостановить его прогрессирование.

    Перспективная разработка российских исследователей направлена на блокирование негативного воздействия видоизмененных белков. Ученый выразил надежду, что эта масштабная комплексная работа будет успешно доведена до финала и поможет пациентам бороться с тяжелым недугом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число случаев когнитивных расстройств в России за шесть лет увеличилось на десять процентов с охватом полутора тысяч человек трудоспособного возраста.

    Ранее стало известно, что специалисты ФМБА создали биомаркерные тесты для раннего выявления болезни Альцгеймера. До этого руководитель Центра когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА Анна Боголепова отметила рост числа больных деменцией и увеличение доли молодых пациентов.

    13 мая 2026, 07:30 • Новости дня
    Аэропорт Шереметьево начал временно обслуживать рейсы только на вылет

    Tекст: Катерина Туманова

    В столичном аэропорту Шереметьево введен режим приема и выпуска рейсов по согласованию, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы только на вылет, прием воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в ряде районов Московской области», – написал он.

    Напомним, ранее временные ограничения были введены в аэропортах Внуково и Домодедово.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник, 12 мая, силы ПВО уничтожили 40 украинских беспилотников над пятью регионами в течение дня. В России создали удешевляющие перехват дронов нейросети.


    14 мая 2026, 06:09 • Новости дня
    Гидрометцентр предупредил о потеплении в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столичном регионе ожидается теплая погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, сообщил Гидрометцентр.

    В четверг, 14 мая, жителей столицы ждет облачная погода с прояснениями и кратковременные осадки, указали в Гидрометцентре, передает ТАСС.

    Днем столбики термометров покажут от 21 до 23 градусов тепла. В ночные часы температура может опуститься до 12 градусов.

    Скорость восточного ветра составит 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление прогнозируется на уровне около 741 миллиметра ртутного столба.

    В Московской области днем воздух прогреется от 19 до 24 градусов, в отдельных районах возможна гроза. Ночью температура в Подмосковье может понизиться до 9 градусов тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне синоптик Михаил Леус сообщил о вероятном наступлении метеорологического лета в Москве.

    Дроны ВСУ ранили двух сотрудников Запорожской АЭС в 100 метрах от станции
    Направлявшийся в Бразилию путешественник Саша Конь погиб от удара дрона ВСУ
    В Киеве российскими БПЛА уничтожен офис производителя дронов Skyeton
    Роскачество ввело мусульманский стандарт для клиник и санаториев
    Кличко заявил о встрече в четверг с погибшим год назад бойцом ВСУ
    Член ОП Гриб призвал не запрещать мем «67» среди школьников
    Крымские ученые создали повышающий рождаемость кроликов корм

    Почему Россия не наращивает добычу нефти

    Добыча членов ОПЕК сократилась до самого низкого уровня за 35 лет по понятным причинам. Россия могла вы воспользоваться ситуацией и нарастить свою добычу, пока цены высокие. Однако она этого не делает. Почему? Подробности

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Новая российская МБР обессмыслила американский «Золотой купол»

    В России успешно испытано самое мощное в мире средство доставки ядерного оружия. Чем уникален и как устроен ракетный комплекс «Сармат», чем он может быть полезен даже без оснащения ядерными боевыми блоками – и почему появление новой МБР у России весьма своевременно именно в текущую политическую эпоху? Подробности

    Украинцы стали «расходником» Франции в Африке

    Прокси-война Франции в странах Сахеля вступила в новую фазу. Париж привлек в регион украинских наемников, на плечи которых публично возлагают ответственность за сотрудничество с исламистскими группировками в Мали. Эксперты предупреждают: случаев использования ВСУ западными странами в других точках мира будет только больше. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Сербия решила вступить в НАТО?

      В Сербии начались первые в истории страны совместные учения с НАТО. Означает ли это, что сербы решили присоединиться к альянсу, который совершил множество военных преступлений в отношении их народа?

    • Евросоюз хочет поговорить с Россией. Зря

      Евросоюз выбирает человека, который станет его парламентером для переговоров с российской стороной. Москва со своим выбором определилась. У европейцев свои соображения. Но Россию не должно волновать какие.

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

