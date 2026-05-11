«Краснодар» уступил «Динамо» и потерял лидерство в РПЛ
Московский клуб «Динамо» обыграл «Краснодар» в матче 29-го тура чемпионата России по футболу и на домашнем поле лишил гостей первого места в турнирной таблице.
Встреча прошла на московском стадионе «Динамо» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля, пишет РИА «Новости».
Матч начался с акции «Бессмертный полк», приуроченной к 81-летию Победы в Великой Отечественной войне. Игроки, тренеры и судьи вышли на поле с портретами своих родственников-ветеранов. Символический удар по мячу нанес Юрий Никулин-младший, внук знаменитого артиста и болельщика «Динамо».
В составе «Динамо» голами отметились Константин Тюкавин на 48-й минуте и Иван Сергеев в добавленное время (90+3). У «Краснодара» единственный мяч забил Диего Коста на 32-й минуте.
В конце игры главный тренер «бело-голубых» Ролан Гусев был удален с поля после получения второй желтой карточки.
Капитан краснодарского клуба Эдуард Сперцян повторил рекорд чемпионатов России по числу голевых передач за один сезон. Пасс на Диего Косту стал для него 16-м в текущем первенстве. Ранее подобного результата добивались Дмитрий Лоськов, Халк и Максим Глушенков.
По итогам 29 туров «Краснодар» с 63 очками опустился на второе место, пропустив вперед петербургский «Зенит», у которого 65 баллов. «Динамо» набрало 42 очка и располагается на восьмой строчке.
В заключительном туре 17 мая «Краснодар» сыграет дома с «Оренбургом», а «Динамо» отправится в гости к калининградской «Балтике».
