Дегтярев раскритиковал клубы РПЛ за высокие зарплаты легионеров

Министр спорта Михаил Дегтярев осудил ситуацию, при которой большая часть самых высокооплачиваемых игроков в РПЛ – иностранцы, а не россияне.
Министр спорта России Михаил Дегтярев подверг критике ситуацию с высокими зарплатами иностранных игроков в Российской премьер-лиге, передает ТАСС.
По данным пресс-службы министерства, комментарий Дегтярева последовал после публикации «Комсомольской правдой» отчета о тратах клубов РПЛ на зарплаты. В этом рейтинге самым высокооплачиваемым игроком оказался колумбиец Вильмар Барриос из петербургского «Зенита» – его годовой доход составляет 5 млн евро.
Дегтярев заметил: «Когда клубам становится выгоднее покупать готовых иностранных игроков, чем растить собственных, снижается эффективность национальной системы отбора и подготовки футболистов». По его словам, когда в десятке самых высокооплачиваемых футболистов РПЛ девять легионеров и только один россиянин, это негативно сказывается на развитии отечественного футбола и демотивирует молодых спортсменов.
В опубликованном рейтинге только Александр Соболев из «Зенита» вошел в топ-10 наряду с легионерами, заработав 2,5 млн евро в год. По этому же показателю его догнал бразильский защитник Дуглас Сантос. Лидером по общим тратам на зарплаты футболистов среди клубов РПЛ стал «Зенит» – 47,6 млн евро в год. В пятерке лидеров также «Спартак», «Динамо», «Краснодар» и «Локомотив», тогда как меньше всех тратят махачкалинское «Динамо», «Акрон» и «Оренбург». Общая зарплатная ведомость всей РПЛ на сезон-2025/26 достигла 290 млн евро.
