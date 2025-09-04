  • Новость часаПутин прибыл в филиал Национального центра «Россия» на катере «Ураган»
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому легче отдать Донбасс, чем отменить русофобию

    Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.

    16 комментариев
    4 сентября 2025, 09:12 • Новости дня

    Дегтярев сообщил об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал изменения правил для иностранных игроков в российском футболе с сезона-2028/29, предполагающие строгие ограничения.

    Лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) с сезона-2028/29 станет строже: в заявке клуба смогут находиться десять иностранцев, а на поле – не более пяти, передает ТАСС. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев на Восточном экономическом форуме, отметив, что нынешний лимит слишком мягкий. «Я уже об этом не раз говорил, и мы таргетируем пять иностранцев на поле, десять в заявке», – заявил он.

    Министр подчеркнул, что сроки введения новых правил будут обсуждаться со всеми участниками футбольного сообщества 9 сентября. Тогда в Минспорте соберутся представители Российского футбольного союза, РПЛ и клубов. По словам Дегтярева, государство определяет цель, а задача клубов – развивать свои академии и искать молодых игроков.

    Ранее министр сообщил изданию «Коммерсант», что введение нового лимита может начаться уже с сезона-2026/27, причем соответствующий приказ подпишут в 2025 году. Сейчас клубы РПЛ имеют право включать в заявку 13 легионеров и выпускать на поле до восьми иностранцев.

    На сессии Восточного экономического форума Дегтярев также заявил, что восстановление российских спортсменов в международных правах зависит от решения исполкома Международного олимпийского комитета. Министр добавил, что без возврата статуса Олимпийскому комитету России допуск сборной страны невозможен, и первым шагом должно стать именно восстановление олимпийского комитета в правах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дегтярев выразил надежду на честное судейство во время отбора на Олимпиаду. Дегтярев сообщил о сдвиге в вопросе допуска россиян к международным турнирам. Дегтярев рассказал о работе по возвращению российских спортсменов на Олимпийские игры.

    3 сентября 2025, 21:59 • Новости дня
    Кореевед Ланьков объяснил зачистку следов Ким Чен Ына в Пекине
    Кореевед Ланьков объяснил зачистку следов Ким Чен Ына в Пекине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Охрана лидера Северной Кореи Ким Чен Ына тщательно уничтожила все следы его пребывания в Пекине после переговоров с президентом России Владимиром Путиным, чтобы иностранные спецслужбы не смогли получить информацию о состоянии здоровья главы КНДР, считает кореевед Андрей Ланьков.

    Ланьков заявил: «Я о такой практике не слышал. Но если мы будем считать это сообщение правдивым, то определенное гипотетическое объяснение тут можно предложить», передает Газета.Ru.

    По словам Ланькова, северокорейское руководство опасается, что иностранные спецслужбы, в том числе российские и китайские, могут попытаться собрать информацию о здоровье Ким Чен Ына. Эксперт отметил, что есть косвенные признаки серьезных проблем со здоровьем у северокорейского лидера в последние годы. Он добавил, что руководство КНДР имеет веские основания скрывать не только наличие этих проблем, но и их характер, хотя подчеркнул, что это лишь предположение.

    Журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале опубликовал видео, как после переговоров Путина и Ким Чен Ына в Пекине сотрудники, сопровождавшие главу Северной Кореи, забрали стакан, из которого он [Ким Чен Ын] пил, протерли обивку кресла и те части мебели, которых касался корейский лидер.

    Напомним, Путин провел встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном. Переговоры политиков начались в присутствии делегаций обеих стран, а затем продолжились в режиме тет-а-тет. Путин и Ким Чен Ын поехали на переговоры на одном автомобиле Aurus.

    Комментарии (8)
    3 сентября 2025, 10:54 • Новости дня
    Посадившему самолет со 167 людьми в поле пилоту предъявили обвинение
    Посадившему самолет со 167 людьми в поле пилоту предъявили обвинение
    @ МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командиру рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергею Белову вручили обвинительное заключение по уголовному делу о вынужденной посадке самолета Airbus A320 осенью 2023 года под Новосибирском.

    Пилот стал главным обвиняемым по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, пишет «Российская газета».

    Аварийная посадка произошла из-за отказа гидросистемы. Экипаж, оценив ситуацию, решил направиться в Новосибирск, но из-за нехватки топлива самолет приземлился в поле. Пассажиры и экипаж не пострадали. Тогда действия Белова называли героическими, а эксперты отмечали, что решение посадить самолет вне аэропорта спасло жизни людей.

    Согласно отчету Росавиации, причиной аварии стал естественный износ шланга гидросистемы. Эксперты считают, что экипаж действовал верно. Однако позднее отчет с сайта ведомства был заменен, а Белов из свидетеля стал обвиняемым.

    Пилот заявил, что следствием не были учтены все детали, а экспертизу проводили люди, не имеющие квалификации на работу с Airbus A320. Представители отрасли и пассажиры поддерживают Белова, считая его действия правильными и профессиональными.

    По версии следствия, действия Белова якобы нанесли авиакомпании ущерб на 118,9 млн рублей, хотя страховая компания возместила потери, а детали самолета были использованы для ремонта других лайнеров.

    Напомним, в 2023 году в Новосибирской области пилоты Airbus A320 смогли экстренно посадить воздушное судно в поле, на борту находились, по уточненным данным, 167 человек, включая 23 детей.

    Через некоторое время пилотам этого самолета предложили уволиться.

    Комментарии (52)
    3 сентября 2025, 19:20 • Видео
    Европа стала жабой на дне колодца

    «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Комментарии (0)
    3 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Ташкент направил ноту Москве после оскорбления узбека

    МИД Узбекистана направил ноту МИД РФ после оскорбления узбека

    Ташкент направил ноту Москве после оскорбления узбека
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Узбекистана выступили с требованием установить личность мужчины, оскорбившего трудового мигранта в Подмосковье и попавшего на видео.

    Министерство иностранных дел Узбекистана обратилось к внешнеполитическому ведомству России с просьбой принять меры в отношении мужчины, оскорбившего гражданина Узбекистана, сообщает ТАСС.

    Инициатива появилась после появления в конце августа видео, на котором прохожий в Подмосковье в грубой форме оскорбляет трудового мигранта и называет его «рабом». Этот инцидент вызвал широкий резонанс в соцсетях Узбекистана.

    Пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов рассказал, что министерство ведет постоянный мониторинг СМИ и расследует данный случай. Он сообщил: «Была направлена официальная нота МИД России с целью установления личности на том видео и принятия в его отношении правовых мер».

    Бурханов также напомнил, что все граждане Узбекистана находятся под защитой государства, где бы они ни находились. Он призвал граждан в случае нарушения их прав, законных интересов или чести незамедлительно обращаться в российские правоохранительные органы, а также в дипломатические представительства и консульства Узбекистана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Узбекистана направило в российский МИД ноту по поводу якобы нарушений прав узбекистанцев в ходе проверок на территории России.

    Мигранты из Казахстана все активнее готовы потеснить узбеков и таджиков на рынке труда, что может изменить демографическую ситуацию в Центральной Азии к середине XXI века.

    Комментарии (28)
    3 сентября 2025, 17:12 • Новости дня
    Путин пригласил Зеленского в Москву
    Путин пригласил Зеленского в Москву
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    По словам российского лидера, он обсуждал этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости». Американский лидер задал вопрос о возможности проведения встречи, на что Путин дал положительный ответ.

    «В конце концов, если Зеленский готов, то пусть приезжает в Москву – и такая встреча состоится», – сказал президент России в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай.

    Однако он выразил сомнение в целесообразности переговоров с нынешней украинской властью. Путин напомнил, что по конституции Украины полномочия президента не продлеваются, а в условиях военного положения выборы не проводятся. После истечения срока президентские полномочия должны перейти к спикеру Верховной Рады, в том числе и функции верховного главнокомандующего.

    Он также добавил, что вопросы по территориям могут решаться только на референдуме, который невозможен во время военного положения. Следовательно, чтобы провести референдум, Украине необходимо отменить военное положение, а после этого провести выборы, что, по мнению Путина, может затянуться на неопределённый срок.

    Президент России отметил, что для легитимности новой власти после выборов требуется заключение конституционного суда Украины, но в данный момент суд фактически не работает из-за отсутствия кворума и других проблем. Путин отметил, что председателя суда не пускают на рабочее место, а некоторые судьи уехали за границу, поэтому «это путь в никуда, если просто с действующей главой администрации – так скажем, аккуратно – проводить встречи».

    Ранее Путин отметил, что для проведения переговоров с Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия, без которых такие контакты невозможны.

    В июле Зеленский заявлял о необходимости личной встречи с Путиным.

    Газета New York Times писала, что Путин встретится с Зеленским «только для принятия капитуляции Украины».

    Комментарии (45)
    3 сентября 2025, 15:21 • Новости дня
    Каллас увидела в переговорах России, КНР и КНДР угрозу миропорядку
    Каллас увидела в переговорах России, КНР и КНДР угрозу миропорядку
    @ Alessandro Di Meo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель европейской дипломатии Кая Каллас прокомментировала переговоры лидеров России, Китая и КНДР, отметив их как вызов существующему мировому порядку.

    Заявление прозвучало на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС. Кая Каллас высказалась о прошедших встречах лидеров России, Китая и КНДР в ходе общения с журналистами.

    Она заявила: «Это прямой вызов международному миропорядку, основанному на правилах». В ходе пресс-конференции Каллас подчеркнула обеспокоенность ЕС, вызванную сближением Москвы, Пекина и Пхеньяна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взаимодействие России с Китаем и КНДР носит конструктивный характер и не направлено против Соединенных Штатов.

    Президент США Дональд Трамп заявил о заговоре России, Китая и КНДР против Соединенных Штатов, комментируя военный парад в Пекине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков уточнил, что заявление Трампа было воспринято как ирония, а не отражение реальных намерений лидеров этих государств.

    Комментарии (37)
    3 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    Саркози раскритиковал заявления Макрона о российской угрозе
    Саркози раскритиковал заявления Макрона о российской угрозе
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Бывший лидер Франции Николя Саркози подверг критике выступления действующего президента страны Эммануэля Макрона, раскрыв свою позицию в интервью изданию Le Figaro.

    По словам Саркози, идея называть Россию главной угрозой и врагом Европы является «исторической ошибкой», об этом пишет «РИА «Новости».

    Он заявил: «Мы называем Россию нашей главной угрозой и главным врагом. Это историческая ошибка! <…> Сегодня следует констатировать, что на международной арене больше изолирована Европа, чем Россия. Это огромный риск для Запада. Мы проигрываем этот политический конфликт».

    Саркози также высказал мнение, что Украина уже не сможет победить в военном противостоянии с Россией и может потерять еще больше территорий в будущем. Он подчеркнул, что политика европейских стран ведет к опасной изоляции и росту рисков для всего Запада.

    Ранее во вторник Эммануэль Макрон сообщил о том, что «коалиция желающих» совместно с НАТО выработают гарантии безопасности для Украины, он также обвинил Россию в препятствовании завершению военных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что обвинения Запада в якобы намерениях России напасть на Европу являются провокацией или проявлением полной некомпетентности.

    Комментарии (6)
    3 сентября 2025, 12:21 • Новости дня
    Захарова заявила о не выросшей «истощилке» у Мерца

    Захарова резко ответила Мерцу на призыв экономически истощить Россию

    Захарова заявила о не выросшей «истощилке» у Мерца
    @ Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на предложение канцлера Германии Фридриха Мерца экономически истощить Россию, заявив, что у него еще «истощилка не выросла».

    Захарова прокомментировала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о необходимости экономически истощить Россию

    «Истощилка не выросла, хер (herr – нем. господин – прим. ВЗГЛЯД) Мерц», – иронично написала Захарова в Telegram-канале.

    Таким образом она выразила несогласие с призывами главы немецкого правительства усилить экономическое давление на Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предложил «вынудить» Россию остановить конфликт на Украине.

    Также Мерц заявил, что конфликт на Украине может продолжаться еще длительное время.


    Комментарии (18)
    3 сентября 2025, 19:23 • Новости дня
    Путин: Украина после отвода войск России от Киева изменила подход к переговорам
    Путин: Украина после отвода войск России от Киева изменила подход к переговорам
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что после отвода российских войск от Киева в 2022 году позиция украинской стороны резко изменилась.

    По словам российского лидера, этот шаг был осуществлен по просьбе западноевропейских партнеров, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что украинская сторона заявила: «Теперь будем воевать до тех пор, пока либо вы нам голову не отвернете, либо мы вам». Он подчеркнул, что эта фраза была произнесена почти дословно и полностью отражала изменение подхода Киева к переговорам и продолжению боевых действий.

    Ранее Путин сообщил о готовности рассмотреть увеличение статуса российской делегации в переговорах с Украиной при возникновении соответствующей необходимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что для урегулирования и решения территориальных вопросов действующие власти Украины должны провести референдум. Путин выразил уверенность в достижимости договоренности о прекращении конфликта на Украине.

    Комментарии (6)
    3 сентября 2025, 17:07 • Новости дня
    Зеленский отказался выводить войска из Донбасса

    Зеленский объяснил отказ от ухода из Донбасса оборонным значением региона

    Зеленский отказался выводить войска из Донбасса
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины подчеркнул, что Донбасс играет ключевую роль в обороне страны, поэтому Киев не намерен выводить оттуда войска.

    Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинские войска не будут выведены с территории Донбасса, передает ТАСС. Он отметил, что этот регион является «очень мощной частью линии обороны» Вооруженных сил Украины и подчеркнул: «Мы не можем отдавать ему территорию ни в каком случае. Это очень мощная часть нашей линии обороны. Мы не будем делать такие подарки».

    Также Зеленский указал, что отказ от контроля над Донбассом невозможен из-за положений Конституции Украины.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение о том, что для установления прочного мира на Украине необходимо международно признать вхождение Крыма, Донбасса и Новороссии в состав России, напоминает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил Дональду Трампу о невозможности вывода украинских войск из Донбасса. Financial Times отметила, что позиция Киева по территориальным уступкам принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична. Киев внес в Верховную раду проект об изменении границ с попыткой включить части ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей.

    Комментарии (16)
    3 сентября 2025, 11:42 • Новости дня
    Politico: Францию не спасет даже отставка Макрона
    Politico: Францию не спасет даже отставка Макрона
    @ Felix Zahn/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Политический кризис во Франции достиг такой остроты, что даже возможная отставка Эммануэля Макрона, которую обсуждают открыто, не сулит выхода из тупика, ведь стране грозит усиление бюджетных проблем и рост общественного недовольства, пишет Politico.

    Политическая ситуация во Франции достигла такого уровня неопределенности, который, по словам экспертов, не наблюдался с 1968 года, передает Politico.

    В статье отмечается, что идея досрочной отставки Эммануэля Макрона теперь обсуждается открыто не только оппозицией, но и некоторыми представителями центристских кругов, ранее лояльных к президенту.

    Причиной обсуждения возможного ухода лидера называют глубокий политический кризис и фактический паралич работы парламента: бюджетные переговоры зашли в тупик, а на улицах растет настроение недовольства. На фоне этого оппозиция требует отставки, а сам президент ищет пятого по счету премьера менее чем за два года. Ожидается, что Франсуа Байру будет смещен из-за непопулярных мер по сокращению дефицита бюджета.

    Однако даже смена премьера или проведение внеочередных выборов, по мнению экспертов, мало что изменят. Социологи прогнозируют повторение ситуации с раздробленным парламентом и невозможностью сформировать устойчивое большинство. Если бы Макрон ушел досрочно, его преемник столкнулся бы с теми же трудностями.

    Экономисты предупреждают, что Франция может оказаться в долговом кризисе, если не решит проблему бюджетного дефицита. В статье приводятся слова бывшего советника президента Франсуа Олланда Гаспара Ганцера: «Мы будем только увеличивать дефицит, ситуация будет лишь ухудшаться».

    В материале подчеркивается, что основная проблема заключается не столько в личности президента, сколько в глубоко укоренившихся политических и экономических противоречиях, которые мешают провести необходимые реформы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Эммануэль Макрон созвал на 4 сентября встречу четверки единомышленников по Украине. Макрону грозит политический кризис после ухода Франсуа Байру из правительства. Лидер партии «Национальное объединение» заявил, что Францией управляют ослы.

    Комментарии (9)
    3 сентября 2025, 12:32 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США

    Политолог Ткаченко: Слова Трампа о заговоре подтвердили уход США на «евразийскую обочину»

    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Президент Дональд Трамп беспочвенными обвинениями Москвы, Пекина и Пхеньяна в некоем «заговоре», по сути, зафиксировал потерю влияния США в Евразии. Но у Вашингтона почти нет вариантов изменения ситуации, в том числе в рамках украинского конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее Трамп, комментируя военный парад в Пекине, заявил о заговоре России, Китая и КНДР против США.

    «У заявления Трампа о «заговоре» есть два измерения. Первое – личное, вызванное обидой на то, что его не позвали на парад. Второе – содержательное, геополитическое, говорящее о том, что мы видим, по сути, фиксацию американской стороной потери весомой доли влияния в Евразии», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Трамп наблюдает, как Россия, Китай, КНДР, Индия и другие члены и партнеры ШОС налаживают отношения, восстанавливают глобальный диалог, решают торгово-экономические проблемы и строят инклюзивную архитектуру безопасности. Неучастие американской стороны в этих процессах автоматически отбрасывает США на «евразийскую обочину», – продолжил аналитик.

    «Слова Трампа о некоем «заговоре» также можно считать ответом на фактическое решение Пекина увеличить закупки российской нефти и одобрить строительство магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» между сибирскими месторождениями и Синьцзян-Уйгурским автономным районом. Это пощечина американцам с их давлением на Россию, Индию и Китай в сфере энергетики», – полагает собеседник.

    «Вероятно, под заговором американский лидер имел в виду еще и негласное, но фактическое разделение глобальных компетенций. Я также обратил внимание на слово «conspire», использованное американским лидером. Оно обозначает не заговор в чистом виде, а тайную, не афишируемую деятельность с умыслом, которая может иметь негативные последствия. Думаю, Трамп считает, что евразийские партнеры консолидируются не только ради собственной выгоды, но и для того, чтобы «уколоть» Вашингтон и уязвить лично президента США», – предположил аналитик.

    Но ждать попыток слома американской стороной переговорного трека по Украине на этом фоне не стоит, уверен спикер. «Трампу совершенно точно не нужна война в Европе. Он бизнесмен с большими планами на Арктику, Дальний Восток, энергетику. Поэтому США будут делать все возможное для урегулирования украинского кризиса», – спрогнозировал он.

    Ткаченко также напомнил про сообщения The New York Post о том, что администрация Трампа хочет, чтобы Европа прекратила покупать российскую нефть и присоединилась к санкциям в отношении стран, которые продолжают это делать. «Требование Вашингтона вызвано именно попытками американской стороны продвигать свои энергетические проекты, а не пустыми тезисами о якобы «подпитке российской военной машины», о которых любит говорить Европа», – резюмировал спикер.

    Ранее американский лидер Дональд Трамп в своей странице соцсети Truth Social пожелал «отличного и длинного праздничного дня» председателю КНР Си Цзиньпину и «замечательному народу Китая». Также он передал «самые теплые пожелания» президенту России Владимиру Путину и лидеру КНДР Ким Чен Ыну и обвинил троих политиков в «заговоре против США».

    «Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли Си Цзиньпин о пролитой «крови» и огромном объеме поддержки, которую США оказали Китаю, чтобы помочь ему обрести свободу от крайне недружелюбного иностранного захватчика», – добавил президент США.

    У Москвы, Пекина и Пхеньяна не было никаких мыслей о «заговоре» против США, заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину, выложенному в Telegram-канале журналиста. «Надеюсь, Трамп сказал это не без иронии», – добавил Ушаков. «Все понимают, какую роль играют Соединенные Штаты, нынешняя администрация президента Трампа и лично президент в нынешних международных раскладах», – добавил он.

    В среду Путин, Си и Ким с трибуны на площади Тяньаньмэнь в Пекине посмотрели военный парад китайских вооруженных сил. Кроме того, китайский лидер в своем выступлении поблагодарил все страны за вклад в победу над милитаристской Японией и окончание Второй мировой войны.

    Со своей стороны, Путин поприветствовал присутствовавших на параде родственников ветеранов Советской армии, принимавших участие в военных действиях против интервентов. Среди них – потомки маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Василия Чуйкова.

    На самом параде группа морских операций китайских вооруженных сил продемонстрировала лазерное оружие и ракеты HQ-16C, были показаны новейшие истребители, вертолеты и беспилотники. Смотр войск провел сам Си из машины с открытом верхом. При этом издание New York Times назвало торжества «дерзким предупреждением противникам» Китая и обвинило Пекин в использовании 80-летия окончания Второй мировой войны «для разжигания национализма».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, почему прошедший недавно саммит ШОС стал вехой в смене американоцентричного миропорядка и усилил авторитет России в Евразии, а также создал дополнительные треки для развития интеграции евразийских партнеров.

    Комментарии (3)
    3 сентября 2025, 19:57 • Новости дня
    Суд изъял у экс-главы правительства КЧР Кайшева имущество почти на 42 млрд рублей
    Суд изъял у экс-главы правительства КЧР Кайшева имущество почти на 42 млрд рублей
    @ Александр Легкий/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Москве суд принял решение о передаче государству активов бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева и его семьи на сумму почти 42 млрд рублей.

    Решение об изъятии имущества Владимира Кайшева и его родственников в доход государства вынес Никулинский суд Москвы, передает «РИА «Новости».

    Среди переданных государству активов – Пятигорский молочный комбинат, ипподром, санаторий «Елизавета – Минеральные воды», агрофирма «Село имени Г. В. Кайшева» и другая недвижимость. Инициаторами иска выступили первый замгенпрокурора и Федеральное агентство по управлению госимуществом.

    Как пояснила прокуратура в ходе заседания, Кайшев продолжил коммерческую деятельность, несмотря на статус чиновника. По словам представителя ведомства, cуд удовлетворил исковые требования. Кайшев оформлял активы на близких через фиктивные договоры дарения, управлял предприятиями и, согласно прокуратуре, являлся фактическим владельцем значительных государственных активов, несмотря на официальный доход всего 499 тысяч рублей в год.

    Прокурор утверждал, что жена Кайшева погасила кредит на 800 тысяч долларов в течение месяца, а имущество, включая ипподром с участком в 42 гектара и санаторий, переводилось на членов семьи через схемы с банкротством и заниженной продажей. Защита настаивала на отсутствии независимой оценки и доказательств коррупционных преступлений, просила отказать в иске, однако суд поддержал требования прокуратуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего главу Челябинской области Александра Уфимцева задержали за мошенничество в аэропорту при попытке покинуть территорию России.

    Комментарии (15)
    3 сентября 2025, 18:35 • Новости дня
    Эксперт: Военный парад в Пекине ознаменовал поворот в соотношении сил КНР и США

    Военный аналитик Анпилогов: Китай быстрыми темпами догоняет показатели США в военной сфере

    Эксперт: Военный парад в Пекине ознаменовал поворот в соотношении сил КНР и США
    @ Cha Chunming/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Китай продемонстрировал, что обладает серьезным военно-промышленным комплексом, способным производить самые современные вооружения. При этом все они интегрированы в единую систему, что делает КНР сопоставимой по военной мощи с США, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Пекин показал на параде межконтинентальные ядерные ракеты, а также ядерную торпеду прозванную «приветом Америке».

    «Китай впервые показал свои стратегические ядерные силы практически в полном составе. Это новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) DF-61, баллистическая ракета воздушного базирования JL-1, новейшая баллистическая ракета подводных лодок JL-3. Также была продемонстрирована современная межконтинентальная стратегическая ядерная ракета DF-5C», – отметил военный аналитик Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что заявленная дальность DF-5C составляет более 15 тыс. километров, что позволяет обходить американские системы противоракетной обороны и раннего предупреждения. «Это серьезно обесценивает перспективы первого обезоруживающего удара со стороны Штатов», – акцентировал собеседник.

    Еще одной новинкой, представленной в ходе парада, стал автономный подводный аппарат AJX-002, который прозвали «приветом Америке», продолжил спикер. Он указал на неподтвержденные сообщения, согласно которым машина может быть снабжена ядерным двигателем. Анпилогов счел это вполне возможным, указав на ее размеры – длина порядка 18-20 метров и диаметр около полутора метров.

    «Если информация подтвердится, это сблизит его концепцию с российской разработкой «Посейдон», которая позиционируется как ударная ядерная торпеда, – отметил спикер. – Согласно неофициальным данным о системе AJX-002, она способна наносить удары боевой частью, а также осуществлять минирование удаленных акваторий, включая военно-морские базы на восточном и западном побережьях США».

    Аналитик также обратил внимание на продемонстрированное КНР неядерное оружие. Это, в частности гиперзвуковые корабельные ракеты YJ-15, YJ-17, YJ-19 и YJ-20. «Их основные тактико-технические данные неизвестны. Как бы то ни было, парад стал подтверждением тому, что вооружения уже производятся серийно», – отметил специалист.

    Кроме того, на параде показали шесть новых видов противовоздушных ракет, включая HQ-11, HQ-16, HQ-19 и HQ-29, продолжил собеседник. «Последний – самый современный и дальнобойный зенитный комплекс в арсенале КНР. По неофициальным данным, HQ-29 способна достигать гиперзвуковых скоростей и выходить в космос на высоту около 500 км. Это ставит ее в один ряд с американским THAAD, израильскими Hetz 3 и Arrow 3, а также с российским С-500 «Прометей», – детализировал Анпилогов.

    Он также указал на комплексы, предназначенные для поражения дронов. «Это новая опасность, и ответ на нее должен быть дешевым, массовым и эффективным. В первую очередь здесь можно упомянуть ЗРК ближнего действия FK-3000», – отметил аналитик. Таким образом, Китай продемонстрировал наличие мощного военно-промышленного комплекса, способного создавать самые современные системы вооружений, подчеркнул спикер.

    «Более того, все вооружения интегрированы в единую систему ведения современной высокотехнологичной войны. КНР способна производить их массово и достичь паритета даже с американской армией, которая до недавнего времени считалась значительно превосходящей по многим параметрам. Пекин наглядно продемонстрировал, что его прошлое отставание в значительной степени преодолено», – акцентировал эксперт.

    Проведение парада 3 сентября стало масштабным идеологическим поворотом для Китая, отмечает Анпилогов. «Раньше подобные мероприятия проводились исключительно 1 октября – в день основания КНР. Дата 3 сентября ранее находилась на периферии официальной китайской историографии», – пояснил он. После разгрома Японии в стране возобновилась гражданская война между правительством Гоминьдана и Коммунистической партией Китая, причем наследие первого продолжает сохраняться на Тайване.

    «КНР впервые создала такой исторический мост, связав победу во Второй мировой войне с современностью, продемонстрировав преемственность между дореволюционным периодом и нынешней национальной идеей», – считает собеседник. Парад также стал сигналом США и сепаратистским силам, что Пекин не допустит попыток «оторвать» Тайвань, заключил Анпилогов.

    Напомним, Китай на военном параде в Пекине в среду впервые представил свои стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады. В первой колонне ракет с ядерными боеголовками были продемонстрированы ракеты воздушного базирования «Цзинлэй-1», межконтинентальные баллистические ракеты подводного базирования «Цзюйлан-3», а также межконтинентальные ракеты наземного базирования «Дунфэн-61» и «Дунфэн-31».

    Помимо этого, на параде впервые показали межконтинентальную стратегическую ядерную ракету DF-5C, которую Пекин позиционирует как важное средство устрашения и обеспечения стратегической безопасности. Предполагаемая дальность ее полета составляет более 20 тыс. км (длина экватора – 40 тыс. км). Таким образом, ракета может поражать цели в любой точке земного шара, пишет Global Times.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 00:59 • Новости дня
    Нашлась пропавшая минута видеозаписи у входа в камеру Эпштейна

    NYP: Опубликована пропавшая минута из снятого у входа в камеру Эпштейна видео

    Tекст: Антон Антонов

    Новые материалы по делу Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, содержат «пропавшую» минуту видеозаписи, снятой у входа в тюремную камеру финансиста, пишет New York Post.

    Комитет по надзору Палаты представителей США ранее опубликовал более 30 тыс. страниц материалов и видеозаписей по делу Эпштейна, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    Генеральный прокурор Пэм Бонди ранее указывала, что Бюро тюрем удаляет последнюю минуту каждой ночной записи в связи с регулярной перезагрузкой камер.

    На новых кадрах видно, как камеры автоматически переключаются ровно в полночь, что приводит к объединению двух фрагментов видеозаписи и исчезновению одной минуты. В течение пропавшей минуты не было зафиксировано никаких необычных событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первоначальном пакете документов минюста фигурировала 11-часовая запись с камеры Эпштейна в тюрьме Нью-Йорка, в которой отсутствовала одна минута в ночь с 9 на 10 августа 2019 года. Конспирологи предположили, что исчезновение фрагмента связано с возможным заговором вокруг смерти Эпштейна.

    Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года, следствие заявило, что в 2002-2005 годах он организовал визиты несовершеннолетних девушек, которые подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года он, по версии следствия, покончил с собой в тюрьме.

    Комментарии (8)
    3 сентября 2025, 10:41 • Новости дня
    Ефремов официально развелся с пятой женой после 23 лет брака

    Shot: Ефремов официально развелся с Кругликовой после 23 лет брака

    Ефремов официально развелся с пятой женой после 23 лет брака
    @ Roman Denisov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Актер Михаил Ефремов и его пятая жена Софья Кругликова завершили бракоразводный процесс, прожив вместе более двух десятилетий, у них есть трое совместных детей.

    Ефремов официально разошелся с Кругликовой, они прожили в браке 23 года, их свадьба состоялась в 2002 году, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Бывшим супругам предстоит разделить совместно нажитое имущество. За годы брака в семье родились трое детей: в 2004 году дочь Вера, в 2007 году дочь Надежда, в 2010 году сын Борис.

    О том, что пара решила разойтись, СМИ сообщали еще в конце июля. Причиной назывались внутренние конфликты и разногласия в семье.

    Ранее режиссер Никита Михалков заявлял о трудоустройстве Ефремова в «Мастерской 12».

    Комментарии (6)
    США не смогут закрыть Европу для российской нефти

    На фоне недовольства Дональда Трампа ходом переговоров с Россией по украинскому урегулированию американская пресса заявила о давлении США на Евросоюз, чтобы тот сам перестал покупать российскую нефть и присоединился к санкциям против других ее импортеров. О чем идет речь и чем опасно это давление? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Судьбу всех ресурсов Америки решат несколько человек

    В США вступает в решающую фазу битва за одну из самых принципиальных политических реформ Дональда Трампа – систему импортных пошлин. Администрация Белого дома обратилась в Верховный суд с тем, чтобы он принял окончательное решение об их законности. Кто в США препятствует трамповским пошлинам – и почему эта борьба имеет ключевое значение для мировой экономики? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

