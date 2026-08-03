Спецназ «Ахмат» уничтожил две группы диверсантов ВСУ в Харьковской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Харьковской области две диверсионные группы украинских военных пытались прорваться к утраченным позициям, их ликвидировали, пояснил собеседник РИА «Новости».

В операции участвовали бойцы спецназа «Ахмат» и смежные подразделения группировки войск «Север».

«Наши разведчики заметили группу, которая в лесном массиве по «зеленке» пыталась дойти до наших позиций и отбить свои утраченные позиции. Наши разведчики все это заметили и передали на операторов FPV-дронов – наших и союзников. Вместе слаженно пресекли попытку», – добавил он.

По словам военного, после обнаружения противника по нему нанесли удары с помощью беспилотников, в результате чего диверсанты были полностью уничтожены.

На соседнем участке фронта украинские силы также пытались завести еще одну группу, однако она не достигла цели и была ликвидирована.

Командир батальона отметил, что операторы дронов спецназа «Ахмат» ведут постоянное наблюдение за основными логистическими маршрутами украинской армии в этом районе, регулярно устраивая засады на противника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле бойцы группировки «Север» ликвидировали более 500 украинских военнослужащих под Харьковом.

Операторы беспилотников спецназа «Ахмат» нанесли комбинированный удар по базе дронов противника.

Российские военные уничтожили двух командиров расчетов БПЛА на данном направлении.