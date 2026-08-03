Против России сейчас ведется гибридная война, где в ход идут чисто террористические средства – от диверсий до спланированных убийств. Особенно острой стала дискуссия о высшей мере после страшного теракта в «Крокусе» в 2024 году.45 комментариев
На Украине из-за жары вздулся асфальт на трассе Киев – Ковель
Из-за сильной жары дорожное покрытие на трассе между Киевом и Ковелем деформировалось, вынудив водителей объезжать опасный участок по обочине, сообщили украинские СМИ.
Асфальт вздулся и потрескался на украинской трассе Киев – Ковель от сильной жары, передает ТАСС.
На проезжей части образовалась крупная трещина, из-за чего движение автомобилей серьезно затруднено. Транспортные средства вынуждены преодолевать поврежденный участок дороги по обочине.
По прогнозам синоптиков, наступившая неделя станет самой жаркой за текущее лето. Температура воздуха составит от 31 градуса в восточных областях до 40 градусов в западной части страны.
Специалисты энергетической отрасли предупредили о возможных многочасовых отключениях электричества. Массовое использование климатической техники населением грозит серьезной перегрузкой всей энергосистемы.
В конце июня на всей территории Украины ввели почасовые отключения электроэнергии из-за аномальной жары.