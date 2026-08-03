Мир движется к формированию нескольких параллельных систем морского судоходства с разными регуляторными режимами и различными уровнями юридической защиты. Россия, обладая собственным торговым флотом, развитой страховой инфраструктурой и военным потенциалом, имеет все необходимые ресурсы для эффективного судоходства в новой реальности.0 комментариев
Вован и Лексус рассказали, как ищут героев розыгрышей
Пранкеры Вован и Лексус раскрыли секреты подготовки к розыгрышам
Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) рассказали, что подготовка к телефонным беседам включает тщательное изучение социальных сетей будущих героев розыгрышей и применение технологий искусственного интеллекта для составления психологического портрета.
Вован и Лексус рассказали, что продолжительность каждого телефонного разговора составляет от 30 минут до одного часа, что зависит от обсуждаемых тем и характера самого собеседника. передает РИА «Новости».
Перед звонком авторы досконально изучают выбранного человека. «Выясняем по мере возможности разные аспекты, которые необходимы для предстоящего разговора, какие-то подробности из личной и общественной жизни человека, изучаем его социальные сети», – уточнили пранкеры.
Кузнецов и Столяров добавили, что для сбора материалов часто применяют искусственный интеллект. Полученные данные обязательно перепроверяются, что позволяет составить максимально точный портрет будущего героя розыгрыша.
Ранее Вован и Лексус рассказали, что увлечение телефонными розыгрышами зародилось в середине нулевых годов.
Пранкеры назвали украинские колл-центры телефонных аферистов частью гибридной войны против России.
Также Вован и Лексус поделились подробностями двух успешных розыгрышей экс-президента Польши Анджея Дуды.