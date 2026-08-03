Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.6 комментариев
Напавших на подростков в костюмах зверей в Москве отправили под суд
Материалы уголовного дела о разбойном нападении на поклонников субкультуры фурри направлены в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Подозреваемыми стали двое молодых людей 19 и 20 лет, они обвиняются в грабеже и разбое с применением оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на надзорное ведомство.
Инцидент произошел в начале июня в парке в пойме реки Битцы. По данным следствия, нетрезвые обвиняемые напали на двух посетителей, угрожая им туристическим ножом.
Злоумышленники избили потерпевших и отобрали у них карнавальную маску стоимостью 8,5 тыс. рублей и костюм за 26 тыс. рублей.
Похищенные вещи возвращены владельцам, а материальный ущерб полностью возмещен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня двое вооруженных молодых людей похитили у сверстников карнавальные маски в пойме реки Битцы.
Днем ранее злоумышленники ограбили потомка поэта Александра Пушкина на территории Измайловского лесопарка.
Также в столице приезжий из Липецкой области ранил ножом прохожего возле станции метро «Солнцево».