Напавших на подростков в костюмах зверей в Москве отправили под суд

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подозреваемыми стали двое молодых людей 19 и 20 лет, они обвиняются в грабеже и разбое с применением оружия, передает РИА «Новости» со ссылкой на надзорное ведомство.

Инцидент произошел в начале июня в парке в пойме реки Битцы. По данным следствия, нетрезвые обвиняемые напали на двух посетителей, угрожая им туристическим ножом.

Злоумышленники избили потерпевших и отобрали у них карнавальную маску стоимостью 8,5 тыс. рублей и костюм за 26 тыс. рублей.

Похищенные вещи возвращены владельцам, а материальный ущерб полностью возмещен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня двое вооруженных молодых людей похитили у сверстников карнавальные маски в пойме реки Битцы.

Днем ранее злоумышленники ограбили потомка поэта Александра Пушкина на территории Измайловского лесопарка.

Также в столице приезжий из Липецкой области ранил ножом прохожего возле станции метро «Солнцево».