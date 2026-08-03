Отправной точкой для развития маркетплейсов стало вынужденное упрощение, обеднение социальной ткани. Платформенная модель продаж символически отчуждает товар от его реального продавца. Работник ПВЗ также не равен продавцу в традиционном магазине, его социальная роль проще.9 комментариев
Апелляционный суд утвердил приговор экс-телеведущей Курбангалеевой
Апелляционный военный суд оставил в силе решение о лишении свободы на восемь лет экс-ведущей Фариде Курбангалеевой* (признана в России иноагентом) за пропаганду терроризма и фейки о Вооруженных силах России.
Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор, которым бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* (признана в РФ иноагентом) была осуждена на восемь лет .
Следствие установило, что подсудимая публиковала недостоверные данные об ударах по объектам на Украине. В материалах дела указано, что эти действия намеренно вызывали у россиян чувство незащищенности. Весной 2024 года фигуранты также выпустили видеоролик с призывами к террористической деятельности.
Ранее Курбангалеева вела новостные выпуски на канале «Россия 1», а с 2018 года проживает в Праге. В мае прошлого года Чехия отказалась выдавать внесенную в реестр террористов фигурантку по запросу Москвы.
В июле прошлого года суд заочно приговорил Фариду Курбангалееву к восьми годам лишения свободы.
В августе того же года адвокат Курбангалеевой подал апелляционную жалобу для полной отмены вердикта.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом