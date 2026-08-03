Апелляционный суд утвердил приговор экс-телеведущей Курбангалеевой

Tекст: Вера Басилая

Апелляционный военный суд признал законным заочный приговор, которым бывшая телеведущая Фарида Курбангалеева* (признана в РФ иноагентом) была осуждена на восемь лет .

Следствие установило, что подсудимая публиковала недостоверные данные об ударах по объектам на Украине. В материалах дела указано, что эти действия намеренно вызывали у россиян чувство незащищенности. Весной 2024 года фигуранты также выпустили видеоролик с призывами к террористической деятельности.

Ранее Курбангалеева вела новостные выпуски на канале «Россия 1», а с 2018 года проживает в Праге. В мае прошлого года Чехия отказалась выдавать внесенную в реестр террористов фигурантку по запросу Москвы.

В июле прошлого года суд заочно приговорил Фариду Курбангалееву к восьми годам лишения свободы.

В августе того же года адвокат Курбангалеевой подал апелляционную жалобу для полной отмены вердикта.



