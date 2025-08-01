Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.27 комментариев
Защита обжаловала приговор Курбангалеевой по делу о терроризме
Адвокат Фариды Курбангалеевой (признана в РФ иноагентом и внесена в перечень террористов), заочно приговорённой к восьми годам лишения свободы, подал апелляцию с требованием полностью отменить вынесенный приговор.
Адвокат журналистки Фариды Курбангалеевой, признанной в России иностранным агентом и внесенной в перечень террористов, подал апелляционную жалобу на приговор, передает ТАСС. Защита настаивает на отмене решения и полном оправдании Курбангалеевой.
В ходе обращения адвокат Ильнур Шарапов заявил: «Прошу отменить приговор и оправдать [Курбангалееву]».
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд начал рассматривать дело экс-телеведущей Курбангалеевой о пропаганде терроризма. Суд ранее зарегистрировал дело против Курбангалеевой за оправдание терроризма. Прокуратура Москвы направила дело телеведущей Курбангалеевой в суд.