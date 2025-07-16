Не бывает таких французов, которых в критической ситуации не предали бы другие французы, а все президентство Макрона – это нескончаемая критическая ситуация.0 комментариев
Суд начал рассматривать дело экс-телеведущей Курбангалеевой о пропаганде терроризма
Суд начал рассматривать дело экс-телеведущей Курбангалеевой о пропаганде терроризма и фейках о ВС РФ
Второй Западный окружной военный суд начал заочное рассмотрение дела против Фариды Курбангалеевой и ее соучастника Алексея Барановского (оба признаны в РФ иноагентами и внесены в перечень террористов), обвиняемой в пропаганде терроризма и распространении фейков о действиях ВС РФ.
Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении журналистки Фариды Курбангалеевой и Алексея Барановского, которых признали в России иноагентами и внесли в перечень террористов, передает ТАСС. Им предъявлены обвинения в публичном оправдании и пропаганде терроризма с использованием интернета группой лиц, а также распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.
Процесс проходит заочно, так как оба обвиняемых находятся за пределами страны и объявлены в международный розыск. Заседания открыты для СМИ и публики. В отношении Курбангалеевой и Барановского заочно избрана мера пресечения – заключение под стражу.
По данным следствия, в мае прошлого года обвиняемые опубликовали видеозапись на видеохостинге, содержащую призывы к террористической деятельности.
В январе 2023 года Курбангалеева разместила на канале мессенджера ложную информацию о действиях ВС РФ при проведении СВО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Второй Западный окружной военный суд зарегистрировал дело в отношении журналистки Фариды Курбангалеевой и ее соучастника Алексея Барановского за оправдание терроризма.
Чешская полиция вручила экс-ведущей «России 1» Фариде Курбангалеевой письмо с требованием об экстрадиции в Россию.
Ранее бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву, проживающую в Праге, объявили в международный розыск по обвинению в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии.