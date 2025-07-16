Суд начал рассматривать дело экс-телеведущей Курбангалеевой о пропаганде терроризма и фейках о ВС РФ

Tекст: Мария Иванова

Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении журналистки Фариды Курбангалеевой и Алексея Барановского, которых признали в России иноагентами и внесли в перечень террористов, передает ТАСС. Им предъявлены обвинения в публичном оправдании и пропаганде терроризма с использованием интернета группой лиц, а также распространении заведомо ложной информации о ВС РФ.

Процесс проходит заочно, так как оба обвиняемых находятся за пределами страны и объявлены в международный розыск. Заседания открыты для СМИ и публики. В отношении Курбангалеевой и Барановского заочно избрана мера пресечения – заключение под стражу.

По данным следствия, в мае прошлого года обвиняемые опубликовали видеозапись на видеохостинге, содержащую призывы к террористической деятельности.

В январе 2023 года Курбангалеева разместила на канале мессенджера ложную информацию о действиях ВС РФ при проведении СВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Второй Западный окружной военный суд зарегистрировал дело в отношении журналистки Фариды Курбангалеевой и ее соучастника Алексея Барановского за оправдание терроризма.

Чешская полиция вручила экс-ведущей «России 1» Фариде Курбангалеевой письмо с требованием об экстрадиции в Россию.

Ранее бывшую телеведущую Фариду Курбангалееву, проживающую в Праге, объявили в международный розыск по обвинению в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии.