Суд зарегистрировал дело против Курбангалеевой за оправдание терроризма

Tекст: Ирма Каплан

Как уточнила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова, процесс пройдет в заочной форме. В случае необходимости суд дополнительно определит порядок слушаний – открыто или закрыто для публики и СМИ, передает ТАСС.

Уголовное дело в отношении иноагентов, внесенных в перечень террористов, Фариды Курбангалеевой и Алексея Барановского возбуждено в связи с публичным оправданием и пропагандой терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), а также в отношении Курбангалеевой в связи с распространением заведомо ложной информации о действиях российских военных (часть 2 статьи 207.3 УК РФ).

Напомним, по версии следствия, в мае 2024 года, находясь за пределами России, обвиняемые разместили на личном канале видеохостинга совместно изготовленную видеозапись с призывами к террористической деятельности и оправданием терроризма.

Кроме того, Курбангалеева в январе 2023 года опубликовала на канале в мессенджере информацию, которую следствие считает заведомо ложной, о действиях российских Вооруженных сил во время спецоперации на Украине.

Курбангалеевой и Барановскому заочно назначили заключение под стражу. Оба фигуранта находятся в международном розыске.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура России потребовала экстрадиции бывшей ведущей Фариды Курбангалеевой из Чехии, где та проживает с 2018 года.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Курбангалееву заочно по делу об оправдании терроризма в интернете. Журналистка объявлена в международный розыск по обвинению в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии.