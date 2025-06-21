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Суд зарегистрировал дело против Курбангалеевой за оправдание терроризма
Второй Западный окружной военный зарегистрировал дело в отношении журналистки Фариды Курбангалеевой и ее соучастника Алексея Барановского (признаны в РФ иноагентами и внесены в перечень террористов) за оправдание терроризма.
Как уточнила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова, процесс пройдет в заочной форме. В случае необходимости суд дополнительно определит порядок слушаний – открыто или закрыто для публики и СМИ, передает ТАСС.
Уголовное дело в отношении иноагентов, внесенных в перечень террористов, Фариды Курбангалеевой и Алексея Барановского возбуждено в связи с публичным оправданием и пропагандой терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК РФ), а также в отношении Курбангалеевой в связи с распространением заведомо ложной информации о действиях российских военных (часть 2 статьи 207.3 УК РФ).
Напомним, по версии следствия, в мае 2024 года, находясь за пределами России, обвиняемые разместили на личном канале видеохостинга совместно изготовленную видеозапись с призывами к террористической деятельности и оправданием терроризма.
Кроме того, Курбангалеева в январе 2023 года опубликовала на канале в мессенджере информацию, которую следствие считает заведомо ложной, о действиях российских Вооруженных сил во время спецоперации на Украине.
Курбангалеевой и Барановскому заочно назначили заключение под стражу. Оба фигуранта находятся в международном розыске.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура России потребовала экстрадиции бывшей ведущей Фариды Курбангалеевой из Чехии, где та проживает с 2018 года.
Замоскворецкий суд Москвы арестовал Курбангалееву заочно по делу об оправдании терроризма в интернете. Журналистка объявлена в международный розыск по обвинению в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии.