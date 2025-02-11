Генпрокуратура потребовала экстрадировать экс-ведущую Курбангалееву из Чехии

Генпрокуратура России потребовала экстрадиции экс-ведущей Фариды Курбангалеевой из Чехии

Tекст: Вера Басилая

Российская Генеральная прокуратура требует от чешских властей экстрадиции бывшей ведущей телеканала «Россия 1» Фариды Курбангалеевой (признана в России иноагентом), передает RT.

Курбангалеева опубликовала в своих соцсетях письмо, полученное от чешской полиции, в котором изложено требование об экстрадиции, допустила оскорбление в адрес России.

По ее словам, в настоящий момент она находится в Праге, столице Чехии.

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшую ведущую программы «Вести» на канале «Россия-1» Курбангалееву по делу об оправдании терроризма в интернете.

Курбангалееву также объявили ее в международный розыск по обвинению в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии.