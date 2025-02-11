Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какой работы, ради какого результата государство должно ее поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.4 комментария
Генпрокуратура потребовала экстрадировать экс-ведущую Курбангалееву из Чехии
Генпрокуратура России потребовала экстрадиции экс-ведущей Фариды Курбангалеевой из Чехии
Чешская полиция вручила экс-ведущей «России 1» Фариде Курбангалеевой (внесена в список иноагентов) письмо с требованием об экстрадиции в Россию.
Российская Генеральная прокуратура требует от чешских властей экстрадиции бывшей ведущей телеканала «Россия 1» Фариды Курбангалеевой (признана в России иноагентом), передает RT.
Курбангалеева опубликовала в своих соцсетях письмо, полученное от чешской полиции, в котором изложено требование об экстрадиции, допустила оскорбление в адрес России.
По ее словам, в настоящий момент она находится в Праге, столице Чехии.
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал бывшую ведущую программы «Вести» на канале «Россия-1» Курбангалееву по делу об оправдании терроризма в интернете.
Курбангалееву также объявили ее в международный розыск по обвинению в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии.