Прокуратура Москвы направила дело ведущей Курбангалеевой в суд

Прокуратура Москвы утвердила обвинение по делу о терроризме против Курбангалеевой

Tекст: Вера Басилая

Прокуратура Москвы утвердила обвинение в отношении журналистки Фариды Курбангалеевой (признана иноагентом) и ее соучастника Алексея Барановского (признан иноагентом), сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Материалы уголовного дела уже направлены во 2-й Западный окружной военный суд.

В пресс-службе прокуратуры уточнили, что Курбангалеевой и Барановскому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 205.2 – публичное оправдание и пропаганда терроризма в интернете, совершенные группой лиц. Курбангалеевой также вменяют ч. 2 ст. 207.3 УК России – публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях российских военных.

По данным следствия, в мае 2024 года, находясь за пределами России, обвиняемые разместили на личном канале видеохостинга совместно изготовленную видеозапись с призывами к террористической деятельности и оправданием терроризма. Курбангалеева, кроме того, в январе 2023 года опубликовала на канале в мессенджере информацию, которую следствие считает заведомо ложной, о действиях российских Вооруженных Сил во время спецоперации на Украине.

В отношении Курбангалеевой и Барановского заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оба фигуранта объявлены в международный розыск.

Ранее генпрокуратура России потребовала экстрадиции бывшей ведущей Фариды Курбангалеевой из Чехии.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Курбангалееву заочно по делу об оправдании терроризма в интернете.

Курбангалеева объявлена в международный розыск по обвинению в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии.