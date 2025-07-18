Суд заочно приговорил экс-телеведущую Курбангалееву к восьми годам лишения свободы

Tекст: Дмитрий Зубарев

Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил журналистку Фариду Курбангалееву к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима, передает ТАСС.

Курбангалееву признали виновной сразу по двум статьям: публичное оправдание и пропаганда терроризма с использованием интернета и публичное распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России.

Судья огласил, что назначенное наказание вступит в силу с момента задержания Курбангалеевой при пересечении границы или при ее экстрадиции из другой страны. Также в течение четырех лет ей запрещено администрировать интернет-сайты. Приговор не вступил в силу и подлежит обжалованию.

Вместе с Курбангалеевой был заочно осужден Алексей Барановский, также признанный иноагентом и внесенный в перечень террористов. Он получил шесть лет лишения свободы и аналогичный запрет на администрирование сайтов. Суд удовлетворил ходатайства прокуратуры по обоим фигурантам.

Согласно материалам дела, в мае прошлого года, находясь за границей, Курбангалеева и Барановский разместили в интернете видеозапись, содержащую призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма. В январе 2023 года Курбангалеева, также находясь за рубежом, опубликовала в мессенджере ложную информацию о действиях российских военных во время СВО.

Защита Курбангалеевой намерена обжаловать приговор. «Приговор обжалуем обязательно, так как настаивали на оправдании Фариды Курбангалеевой», – заявил ее адвокат Ильнур Шарапов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд начал рассматривать дело бывшей телеведущей Фариды Курбангалеевой по обвинению в пропаганде терроризма. Суд ранее зарегистрировал это уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Прокуратура Москвы направила материалы дела в суд.