Песков заявил о скором наступлении необратимых последствий для ВСУ

Tекст: Вера Басилая

Песков подчеркнул масштабное продвижение Вооруженных сил России, передает РИА «Новости».

«В определенное время наступят уже необратимые процессы для киевского режима», – сказал представитель Кремля журналистам.

Он также добавил, что общее положение дел для украинской стороны становится все более тяжелым каждый день. Российская армия уверенно идет вперед по всем направлениям.

Ранее президент Владимир Путин заявил о катастрофической ситуации для ВСУ на фронте.

Также Владимир Путин назвал теракты Киева бессмысленными для ситуации на фронте.

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в успешном выполнении задач в зоне боевых действий.