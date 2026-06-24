SpaceX испытала доставку грузов из космоса на Землю

Американская компания SpaceX вывела на орбиту грузовую капсулу Starfall

Tекст: Мария Иванова

Демонстрационная капсула Starfall стартовала с мыса Канаверал во Флориде на ракете Falcon 9, которая затем успешно приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане, передает New Scientist.

Ранее в SpaceX заявляли, что проект предназначен для «регулярного доступа к условиям микрогравитации в целях научных исследований и космического производства».

Аппарат представляет собой черный цилиндр без окон диаметром около трех метров. После входа в атмосферу он разделяется на отсек с грузом и тепловой щит из углеродного волокна, оснащенный системой сжатого газа для безопасного маневрирования. Ожидается, что капсула приводнится в Тихом океане в 1300 километрах от побережья Калифорнии, однако точное время пребывания на орбите пока не раскрывается.

Разработка SpaceX значительно превосходит по масштабам проекты конкурентов, таких как Varda Space Industries, чьи контейнеры весят всего 300 килограммов. Новая система может заинтересовать американских военных в рамках программы Rocket Cargo для оперативной доставки припасов в отдаленные районы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ракета-носитель Falcon 9 вывела в космос экспериментальный аппарат Starfall.

Месяцем ранее компания SpaceX запустила в тестовый полет обновленную версию космического корабля Starship. После возвращения на Землю этот аппарат взорвался во время приводнения.