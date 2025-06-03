НАТО решила проверить защиту военных баз после атаки на аэродромы России

NYT сообщила о решении НАТО проверить защиту военных баз после атак на аэродромы России

Tекст: Вера Басилая

Газета пишет, что НАТО выразила обеспокоенность необходимостью пересмотра своих уязвимых мест после атаки ВСУ с применением FPV-дронов по российским аэродромам, передает ТАСС.

Чиновник по вопросам обороны одной из европейских стран отметил, что инцидент стал поводом для обсуждения рисков среди членов альянса.

Эксперты, опрошенные NYT, подчеркнули, что ударные беспилотники представляют серьезную угрозу для военных баз и могут атаковать объекты в любой момент. По словам руководителя исследовательской программы в Корнельском университете Джеймса Паттона Роджерса, базы крупных стран в Африке и на Ближнем Востоке особенно подвержены опасности в связи с нестабильной обстановкой в этих регионах.

Издание также отметило, что несмотря на атаку Киева, массовое применение FPV-дронов по аэродромам российских городов не повлияет на планы России по продолжению наступательных операций.

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев пообещал неизбежное возмездие за атаки на аэродромы и подрывы мостов.

Украинский чиновник заявил, что атаки по российским аэродромам могут повлиять на поддержку Запада.

Эксперты назвали удар по стратегическим бомбардировщикам существенным шагом к возможному ядерному противостоянию между Россией и НАТО.