Парадоксальным образом события первого дня лета подтверждают российскую позицию о невозможности перемирия до достижения хотя бы базовой договоренности. Военная сила – важнейший переговорный инструмент, и в противостоянии такого масштаба и остроты, как нынешнее, никто от него не откажется.3 комментария
Нападение Украины на аэродромы России назвали шагом к ядерной войне
В Норвегии предупредили об угрозе ядерной войны из-за нападения Украины на аэродромы в России
Удар по российским стратегическим бомбардировщикам, совершенный силами с Украины, назван экспертами существенным шагом к возможному ядерному противостоянию между Россией и НАТО.
Как сообщил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), «внезапная атака по российским стратегическим бомбардировщикам – это огромная эскалация, которая делает НАТО и Россию на шаг ближе к ядерной войне», передает Lenta.Ru.
Дизен считает, что подобные действия приведут к резкому росту напряженности между Россией и странами Североатлантического альянса, что может спровоцировать ядерное противостояние.
Профессор также обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом связаться с Владимиром Путиным для предотвращения эскалации.
Ранее Министерство обороны заявило, что киевский режим совершил атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены силами ПВО.
Сотрудники военной прокуратуры начали проверки на объектах, пострадавших от атак в ряде областей России.
В США отметили, что не делились с Украиной разведданными для ударов по аэродромам России.
Эксперты рассказывали, как можно пресечь угрозу украинских дронов, запускаемых с грузовых фур.