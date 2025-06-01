Военные прокуроры начали проверки после атак на военные объекты

Tекст: Ольга Иванова

Военные прокуроры контролируют ситуацию на военных объектах в пяти регионах России, которые подверглись атакам, передает ТАСС. По информации пресс-службы Главной военной прокуратуры, специалисты уже прибыли в Амурскую, Ивановскую, Рязанскую, Мурманскую и Иркутскую области для проведения надзорных мероприятий.

В Главной военной прокуратуре подчеркнули: «Военная прокуратура контролирует ситуацию, связанную с атакой на военные объекты». Представители прокуратуры выясняют обстоятельства произошедшего и обеспечивают соблюдение законности на местах.

О деталях атак и последствиях пока не сообщается. Проверочные мероприятия продолжаются, ситуация находится на контроле федеральных ведомств.

Ранее в МО сообщили, что атаки с применением FPV-дронов были совершены киевским режимом на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены силами ПВО.