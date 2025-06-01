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Минобороны сообщило об атаках FPV-дронами по аэродромам России
На военных аэродромах сразу в нескольких областях страны произошли террористические атаки с использованием FPV-дронов, есть задержанные, сообщили в Минобороны РФ.
Указывается, что атаки с применением FPV-дронов были совершены киевским режимом на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены силами ПВО, передает РИА «Новости».
В Мурманской и Иркутской областях дроны были запущены с территорий, находящихся в непосредственной близости от аэродромов. В результате произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. По данным Минобороны, все пожары были оперативно ликвидированы, пострадавших среди военных и гражданских нет.
Ряд участников терактов удалось задержать, подчеркнули в ведомстве. Минобороны России продолжает расследование обстоятельств произошедшего и предпринимает дополнительные меры безопасности для защиты объектов военной инфраструктуры.
Напомним, в воскресенье произошла атака дронов на одну из военных частей Иркутской области.
Глава региона Игорь Кобзев уточнил, что атака беспилотников производилась из фуры.