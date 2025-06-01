Губернатор Иркутской области сообщил об атаке дронов на военную часть

Tекст: Ольга Иванова

О происшествии сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. По словам Кобзева, атака дронов произошла на военную часть в поселке Средний Усольского района, что стало первым подобным случаем в Сибири. Один из сбросов также пришелся на старое здание в близлежащем Новомальтинске.

На место происшествия прибыли сотрудники ФСБ, МЧС, бойцы Росгвардии и другие оперативные службы. В регионе был создан оперативный штаб для координации действий, а сам губернатор выехал в Усольский район для контроля ситуации.

Кобзев отметил: «Прошу не поднимать волну дезинформации и верить только проверенным данным». Он также подчеркнул, что точное количество беспилотников пока уточняется, а источник, откуда были выпущены дроны, заблокирован. Угрозы жизни и здоровью мирных жителей нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ракетной атаки со стороны ВСУ по поселку Пантелеймоновка были ранены восемь человек, среди которых находились местные жители, сообщили в оперативных службах.

Российский МИД заявил, что в связи резким ростом числа атак украинских беспилотников и ракет по гражданским объектам в разных регионах страны, включая Москву, Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки.