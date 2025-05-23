Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.9 комментариев
МИД: Россия ответит на массовую атаку украинских БПЛА ударами по военным целям
Российский МИД распространил заявление в связи резким ростом числа атак украинских беспилотников и ракет по гражданским объектам в разных регионах страны, включая Москву. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки, но, в отличие от украинской стороны, в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия ВПК.
В документе МИД России сообщает, что с 20 по 23 мая зафиксировано 788 атак беспилотников самолетного типа и ракет западного производства по территории России, причем вне зоны спецоперации. По информации ведомства, российская ПВО уничтожила 776 целей, но двенадцать беспилотников достигли своих целей.
В результате атак погибли и пострадали мирные жители. В Пантелеймоновке в ДНР ранены восемь человек, а в Запорожской области погибла девушка 1990 года рождения и получили ранения четверо детей. В Липецкой области восемь человек пострадали после падения сбитого дрона, а в Курской области в результате ракетных ударов пострадали люди, среди них двое детей.
В сообщении МИД подчеркивается: «Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима. В отличие от украинской стороны, в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса».
Также министерство сообщило, что президент России принял решение о создании полосы безопасности на сопредельной территории для минимизации угрозы атак, а также отметил продолжение попыток ВСУ нанести удары по российским регионам после вывода украинских военных из Курской области.
МИД считает, что эскалация атак связана с попытками сорвать процесс прямых переговоров между Россией и Украиной при содействии США и не допустить реализации первых договоренностей по обмену военнопленными, достигнутых в Стамбуле 16 мая.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не прекращает атаки на гражданские объекты, но средства ПВО эффективно ей противостоят.
В последние дни киевский режим совершил несколько массированных атак дронами по территории России.
За последние сутки российские силы ПВО уничтожили 112 украинских БПЛА, значительная часть которых была уничтожена в воздушном пространстве Московской области.