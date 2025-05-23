Силы ПВО перехватили 112 украинских беспилотников над регионами России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Силы противовоздушной обороны уничтожили 112 украинских беспилотников над территориями различных российских регионов за период с 20:00 22 мая, передает ТАСС. По информации Минобороны России, только над Московским регионом было перехвачено 24 дрона.

В оборонном ведомстве уточнили, что ещё 22 беспилотника были сбиты над Крымом, 18 – над Тульской областью, 11 – над Курской, восемь – над Орловской, восемь – над Брянской, шесть – над Рязанской, пять – над Калужской, три – над Белгородской, три – над Ивановской, два – над Владимирской, один – над Воронежской и один – над Липецкой областями.

В Минобороны отметили, что все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу. Сведения о последствиях и возможных повреждениях в сообщении не приводятся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области. В Ростовской области ввели режим ЧС из-за падения обломков беспилотника. ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 140 боеприпасов.