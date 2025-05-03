ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 140 боеприпасов

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что что наиболее интенсивные удары пришлись на Краснояружский район, где ВСУ выпустили 101 боеприпас и 12 дронов, причинен ущерб автомобилю и хозяйственным постройкам.

В Шебекинском муниципальном округе применили три артиллерийских снаряда и 16 беспилотников, из которых девять были подавлены.

В результате атак частично разрушены дома в Шебекине, селах Вознесеновка и Муром. В селе Новая Таволжанка от ударов дронов пострадали четыре автомобиля – два сгорели, два получили повреждения.

Пять БПЛА выпущены по Белгородскому району, при этом три были сбиты средствами ПВО, зафиксированы повреждения объекта торговли и частных домов в Отрадном и Черемошном.

В Борисовском районе атаковали производство с помощью трех дронов, два из которых повредили кровлю сельхозпредприятия. В Валуйском округе выпущено пять боеприпасов, а также подавлены три FPV-дрона.

В Грайворонском округе зафиксировали 37 боеприпасов и две атаки беспилотников, в Ракитянском районе дрон повредил здание сельхозпредприятия.

Ранее пять приграничных населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с применением дронов, были повреждены дома и автомобили.

До этого в Брянской области в четырех районах в результате ударов дронами и обстрелов были разрушены жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки.