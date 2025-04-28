На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.0 комментариев
ВСУ атаковали объекты в четырех районах Брянской области
Губернатор Богомаз сообщил об атаке дронами ВСУ четырех районов Брянской области
В результате ударов дронами и обстрелов были разрушены жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки в четырех районах Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
Богомаз сообщил в Telegram-канале , что в понедельник Вооруженные силы Украины неоднократно атаковали территории четырех районов Брянской области, нанося удары по гражданской инфраструктуре.
В селе Зерново Суземского района дроны-камикадзе повредили восемь автомобилей, два дома, административное здание и вышку сотовой связи, а в поселке Суземка были повреждены четыре гражданских автомобиля.
В Климовском районе под атаки дронов попали несколько населенных пунктов, повреждены трактор, автомобиль, административное здание, пять домов. В селе Новые Юрковичи сгорели два дома, а в Хоромном загорелись девять домов и специализированный грузовой автомобиль компании «Мираторг» для перевозки животных.
В Стародубском муниципальном округе в результате атаки FPV-дронами была значительно повреждена кровля картофелехранилища сельхозпредприятия, кроме того, разрушены три хозяйственные постройки и автомобиль.
В селе Подывотье Севского района FPV-дрон повредил жилой дом. Пострадавших среди населения нет.
Минобороны России сообщило, что ночью в понедельник над Брянской областью были сбиты 102 беспилотника.
Также в результате атаки БПЛА в Брянске погиб мирный житель.