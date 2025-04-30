Изменения в современном мире заставляют задуматься о том, что имперский порядок не такой уж морально устаревший. А империи могут вернуться в мировую политику не только в виде мрачных теней прошлого.9 комментариев
ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области дронами
ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области
Пять приграничных населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ с применением дронов, повреждены дома и автомобили, электроснабжение нарушено.
Об атаке сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале, передает РИА «Новости». По его словам, удары были нанесены по селам Соболевка, Муром, Майский, Нечаевка и Пороз.
В селе Соболевка Валуйского округа зафиксировано четыре удара FPV-дронами, в результате чего поврежден легковой автомобиль.
В селе Муром Шебекинского округа дроном уничтожен легковой автомобиль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области в четырех районах в результате ударов дронами и обстрелов были разрушены жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки.
В Михайловском округе Запорожской области украинский беспилотник атаковал школьный автобус, в результате чего пострадал ребенок.
В Белгородской области в семи приграничных населенных пунктах в ходе серии атак дронов были повреждены жилые дома, а также социальные и инфраструктурные объекты, однако пострадавших среди жителей нет.