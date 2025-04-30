ВСУ атаковали пять населенных пунктов Белгородской области дронами

ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам Белгородской области

Tекст: Денис Тельманов

Об атаке сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале, передает РИА «Новости». По его словам, удары были нанесены по селам Соболевка, Муром, Майский, Нечаевка и Пороз.

В селе Соболевка Валуйского округа зафиксировано четыре удара FPV-дронами, в результате чего поврежден легковой автомобиль.

В селе Муром Шебекинского округа дроном уничтожен легковой автомобиль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Брянской области в четырех районах в результате ударов дронами и обстрелов были разрушены жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки.

В Михайловском округе Запорожской области украинский беспилотник атаковал школьный автобус, в результате чего пострадал ребенок.

В Белгородской области в семи приграничных населенных пунктах в ходе серии атак дронов были повреждены жилые дома, а также социальные и инфраструктурные объекты, однако пострадавших среди жителей нет.