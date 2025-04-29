Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.17 комментариев
ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области
В Михайловском округе Запорожской области школьный автобус подвергся атаке украинского беспилотника, в результате чего был ранен ребенок.
Информация о происшествии появилась в Telegram-канале губернатора региона Евгения Балицкого. По словам чиновника, инцидент произошел утром, когда школьный автобус перевозил детей в Пришибскую среднюю общеобразовательную школу и пересекал железнодорожный переезд.
В этот момент беспилотник Вооруженных сил Украины обстрелял территорию, в результате чего автобус получил повреждения от осколков и были выбиты задние окна. Балицкий сообщил, что один мальчик 2007 года рождения получил легкое ранение головы и находится под наблюдением медиков.
На месте работают оперативные службы, выясняются обстоятельства происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки беспилотника на село Грозовое в Запорожской области двое местных жителей получили ранения средней тяжести.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Таврово Белгородского района 12-летний мальчик взял в руки мину-«колокольчик», которую по каким-то причинам подарили семье, она разорвалась, ребенок получил множество ранений.