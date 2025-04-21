При атаках ВСУ на Запорожскую область ранены два человека

Скачко назвал причины несоблюдения Украиной пасхального перемирия

Политолог Скачко: Зеленский не может согласиться с инициативами, которые выдвигает Россия

Tекст: Анастасия Куликова

«Решение Владимира Путина объявить пасхальное перемирие четко дало понять – Москва готова к урегулированию конфликта. Но Владимир Зеленский не может согласиться с тем, что предлагает Россия, поэтому режим прекращения огня практически сразу был сорван украинской стороной», – отметил Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

По его мнению, в США, как и во всем мире, вновь увидели неспособность Киева придерживаться каких-либо договоренностей, способствующих миру. Другое дело, как они к этому отнесутся и как отреагируют, добавил собеседник. Пока Госдеп ограничился лишь заявлением о том, что Америка заинтересована в продлении перемирия.

«Это общие слова. Если бы так и было, то Штаты нашли бы механизмы влияния на Украину, чтобы ВСУ соблюдали режим прекращения огня», – считает Скачко. При этом Дональд Трамп высказывает надежды на сделку Москвы и Киева на этой неделе, а на фоне перемирия западная пресса распространяет возможные условия будущего соглашения. По мнению эксперта, доверять этим утечкам не стоит.

«Заявление американского президента – это, с одной стороны, элемент давления на стороны конфликта, а с другой – торг. Дело в том, что 30 апреля будет 100 дней президентства Трампа. Приближается очередной дедлайн по Украине, и главе Белого дома предстоит отчитаться о проделанной работе. Республиканцу очень нужны очевидные и заметные успехи», – пояснил политолог.

Напомним, ВСУ, несмотря на пасхальное перемирие, продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с БПЛА по позициям российских войск и гражданским объектам. Всего, по данным Минобороны России, зафиксировано 4,9 тыс. нарушений режима тишины. В частности, противник предпринял шесть попыток атак. Они были осуществлены в районах населенных пунктов Сухая Балка, Богатырь, Перше-Травня, Белогоровка и Тарасовка в ДНР, а также в районе Олешня Курской области.

Кроме того, украинская армия применила 90 БПЛА самолетного типа, из них вне зоны военной операции – восемь. За прошедшие сутки силы ПВО России сбили 104 беспилотника, говорится в сообщении Минобороны. В министерстве отметили, что в дневное время интенсивность ведения огня и боевых действий со стороны ВСУ по всей линии фронта была «существенно снижена».

Отметим, объявленное Владимиром Путиным пасхальное перемирие действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Зеленский нехотя, но согласился на предложение. Он заявил, что Украина будет действовать «зеркально» и поддержит прекращение огня, а также предложил продлить его на 30 дней.

Примечательно, что накануне вечером Зеленский предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. В Госдепе заявили, что поддержали бы продление прекращения огня.