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При атаках ВСУ на Запорожскую область ранены два человека
При атаке ВСУ на село Грозовое Запорожской области ранены два человека
В результате атаки беспилотника на село Грозовое в Запорожской области были ранены двое местных жителей, они получили травмы средней тяжести, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что двое жителей села Грозовое Васильевского муниципального округа Запорожской области пострадали при атаке беспилотника, раненые были доставлены в больницы с травмами средней тяжести.
Между тем, глава региона Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале, что повреждены жилой дом в Никитовском районе и газопровод в Центрально-Городском районе Горловки в результате обстрелов со стороны ВСУ. Сообщается о примерно десяти атаках за сутки.
По словам Пушилина, один человек погиб, подорвавшись на взрывоопасном предмете на кладбище, один житель ранен в результате атаки украинского дрона. Ранее аналогичные данные подтвердил мэр Горловки Иван Приходько.
Ранее средства ПВО России уничтожили пять беспилотников самолетного типа ВСУ над Крымом за сорок минут.
ВСУ девять раз обстреляли ДНР в день пасхального перемирия из артиллерии с применением боеприпасов калибра 155 миллиметров, в результате чего получил ранение один мирный житель.