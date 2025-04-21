Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», вооруженные формирования Украины за минувшие сутки нанесли девять артиллерийских ударов по территории ДНР, несмотря на объявленное пасхальное перемирие. Управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнило, что атаки были зафиксированы на горловском направлении, всего было выпущено 33 боеприпаса.

В сообщении ведомства в Telegram отмечается: «Девять фактов вооруженных атак ВФУ... Девять вооруженных атак – на горловском направлении». В результате обстрелов ранение получил один мирный житель, подтвердили в управлении правительства.

Отдельно было указано, что пасхальным утром ВСУ обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Также корреспондент РИА «Новости» сообщал о трех взрывах в Донецке, произошедших на фоне действия перемирия. Позднее поступила информация о дополнительном обстреле Горловки – по городу также выпустили четыре снаряда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин во время общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом ясно дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения всех намеченных целей, украинские войска утром нанесли удар по району Элеваторной улицы в Буденновском районе Донецка несмотря на объявленное перемирие, а также ВСУ ночью 20 апреля предприняли попытки атаковать позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в ДНР.