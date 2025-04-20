NYT: Путин дал понять Трампу о намерении продолжать СВО до достижения целей

Tекст: Вера Басилая

По информации издания, российский лидер через личные встречи с Уиткоффом и телефонный разговор с Трампом четко обозначил, что операция будет продолжаться, даже если удастся достичь только части намеченных задач, пишет The New York Times.

Аналитики, «близкие к правительству» отмечают, что Путин не проявил той гибкости по территориальным вопросам, которую многие от него ожидали. По их оценке, Москва, несмотря на сложные переговоры по Украине, стремится расширить повестку обсуждений с США. В частности, планируется включить в диалог вопросы энергетики, сотрудничества по Арктике и космических программ.

Собеседники издания подчеркивают, что одной из ключевых целей Кремля в этих контактах остается недопущение дальнейшего расширения НАТО на восток. Эксперты считают, что диверсификация тем переговоров может способствовать поддержанию диалога между Москвой и Вашингтоном, даже если попытки достичь мирных соглашений по украинскому вопросу завершатся безрезультатно.

Между тем, мировые СМИ обсуждают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена организовать дополнительную встречу между спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и российскими представителями.

Помощник президента России Юрий Ушаков выразил уверенность, что переданные через спецпосланника Стивена Уиткоффа сигналы Москвы по ситуации на Украине уже обсуждались в Вашингтоне.

Газета ВЗГЛЯД писала, что США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.