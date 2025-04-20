Он не просто воскрес – Он пребывает среди тех, кто верует в Него, и это радикально меняет всю их жизнь. Он – не мертвый учитель, а живой Спаситель; к Нему можно воззвать, можно принять Его прощение и довериться Его руководству. Во врата, которые Он открыл своим воскресением, можно войти.0 комментариев
NYT: Путин дал понять Трампу о намерении продолжать СВО до достижения целей
Президент России Владимир Путин в ходе общения с президентом США Дональдом Трампом и его спецпосланником Стивом Уиткоффом ясно дал понять, что Москва не прекратит спецоперацию на Украине до достижения намеченных целей, сообщает The New York Times.
По информации издания, российский лидер через личные встречи с Уиткоффом и телефонный разговор с Трампом четко обозначил, что операция будет продолжаться, даже если удастся достичь только части намеченных задач, пишет The New York Times.
Аналитики, «близкие к правительству» отмечают, что Путин не проявил той гибкости по территориальным вопросам, которую многие от него ожидали. По их оценке, Москва, несмотря на сложные переговоры по Украине, стремится расширить повестку обсуждений с США. В частности, планируется включить в диалог вопросы энергетики, сотрудничества по Арктике и космических программ.
Собеседники издания подчеркивают, что одной из ключевых целей Кремля в этих контактах остается недопущение дальнейшего расширения НАТО на восток. Эксперты считают, что диверсификация тем переговоров может способствовать поддержанию диалога между Москвой и Вашингтоном, даже если попытки достичь мирных соглашений по украинскому вопросу завершатся безрезультатно.
Между тем, мировые СМИ обсуждают объявленное пасхальное перемирие и его возможное влияние на переговорный процесс.
Администрация президента США Дональда Трампа намерена организовать дополнительную встречу между спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и российскими представителями.
Помощник президента России Юрий Ушаков выразил уверенность, что переданные через спецпосланника Стивена Уиткоффа сигналы Москвы по ситуации на Украине уже обсуждались в Вашингтоне.
Газета ВЗГЛЯД писала, что США готовят почву для выхода из конфликта на Украине.