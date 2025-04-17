Ушаков: США обсудили российские сигналы по ситуации на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

«Соответствующие сигналы от нас были переданы через Уиткоффа, и я думаю, что эти сигналы уже были обсуждены в Вашингтоне сейчас», – заявил Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину, передает РИА «Новости».

Кроме того, в ходе интервью обсуждалась возможность возобновления прямого авиасообщения между Россией и США. Ушаков считает, что это было бы логичное решение, однако отметил, что Вашингтон считает необходимым сначала добиться прогресса в украинском урегулировании.

«Хотя, как мне представляется, это вполне было бы логичное решение», – так прокомментировал Ушаков позицию российских властей о необходимости восстановления авиасообщения, подчеркнув, что вопрос поднимался в рамках контактов между сторонами. Запись интервью опубликована в Telegram-канале Зарубина.

Напомним, в пятницу в Петербурге состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Она прошла в здании Президентской библиотеки и продлилась 4,5 часа. Переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.

В феврале сообщалось, что МИД России предложил США восстановить прямое авиасообщение в ходе консультаций в Стамбуле. При этом американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что ему ничего не известно о предложении возобновить прямые рейсы между США и Россией.