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    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Германию охватил легкомысленный милитаризм

    Ни одна из современных причин ползучей милитаризации Германии не может сравниться с тем, что было в первой половине XX века. Однако и «булавочные» проявления немецкой военной активности могут привести к реальным неприятностям.

    2 комментария
    4 апреля 2025, 16:07 • Новости дня

    Рубио прояснил ситуацию с возобновлением авиасообщения с Россией

    Рубио заявил, что не слышал о планах возобновления авиасообщения с Россией

    Рубио прояснил ситуацию с возобновлением авиасообщения с Россией
    @ Jarg Carstensen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что ему ничего не известно о предложении возобновить прямые рейсы между США и Россией.

    Он отметил, что не знает, кто будет пользоваться такими рейсами, учитывая действующие санкции в отношении россиян, передает ТАСС.

    Заявление Рубио прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать слова главы Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева, который заявил, что обсуждал возможность восстановления прямых авиаперелетов со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом как меру доверия между странами.

    Ранее МИД России предложил США восстановить прямое авиасообщение в ходе консультаций в Стамбуле, подчеркнув важность этого шага для укрепления двусторонних отношений.

    3 апреля 2025, 23:36 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев: США готовы занять ниши, оставленные в России бизнесом ЕС
    Глава РФПИ Дмитриев: США готовы занять ниши, оставленные в России бизнесом ЕС
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты готовы заполнить ниши, которые оставили в России европейские компании, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев после визита в Вашингтон.

    Американские компании готовы занять отрасли, которые оставили покинувшие российский рынок компании из Европы, сказал Дмитриев, передает ТАСС.

    Он отметил, что Москва и Вашингтон изучают возможность восстановления прямого авиасообщения между странами.

    Также глава фонда пояснил, что встретился в американской столице с ключевыми членами администрации США, в ходе встреч обсуждалось восстановление диалога двух стран. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа слышит позицию России.

    Напомним, СМИ сообщали о прибытии Кирилла Дмитриева в Вашингтон для встречи со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом.

    В Кремле отказались раскрывать детали визита главы РФПИ в США.

    Коментарии (30)
    4 апреля 2025, 14:14 • Новости дня
    Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу

    Американист Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу

    Дробницкий: Россия предложила США совместно добить Европу
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Намерение американского бизнеса заместить на российском рынке ниши, которые прежде занимали европейцы, – это троллинг ЕС и предложение Москве совместно «добить Европу». В целом же визит главы РФПИ Кирилла Дмитриева в Вашингтон стал важным шагом к полноценному диалогу России и США, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Визит спецпредставителя российского президента в Вашингтон свидетельствует о продолжающихся попытках России и США восстановить контакты по широкому кругу вопросов», – считает американист Дмитрий Дробницкий. Он напомнил, что Кирилл Дмитриев учился и работал в Штатах.

    «Иногда американцам важно выслушать позицию Москвы из уст такого человека. Тем более что на Западе наши нарративы часто искажают, на это обратил внимание и глава РФПИ», – добавил эксперт. Политолог с аккуратным оптимизмом указал, что между сторонами восстанавливается доверие.

    «Мы напоминаем американцам, что, во-первых, мы сильные, а во-вторых, у нас есть свои интересы и с нами можно вести разговоры при условии взаимоуважения», – подчеркнул Дробницкий. Спикер допустил, что одной из тем переговоров Дмитриева с администрацией США было экономическое и инвестиционное сотрудничество.

    «Оно всегда было во многом незначительным. Исключение составляли лишь некоторые исторические периоды. Например, с середины 1920-х годов до примерно середины 1930-х годов американские компании, бизнесмены, инженеры и рабочие участвовали в советской индустриализации», – отметил аналитик. Впрочем, было и другого рода сотрудничество.

    «В частности, начало закупок лайнеров Boeing серьезно сказалось на отечественном гражданском авиастроении. Кроме того, россияне ездили на автомобилях американских марок. Правда, эти машины собирались в Европе, и в некотором смысле речь шла о взаимодействии с европейскими отделениями компаний США. То есть большого торгового братства между Москвой и Вашингтоном не наблюдалось», – детализировал собеседник.

    То, что сейчас бизнес хочет заместить на российском рынке ниши, которые прежде занимали европейцы, можно считать «троллингом» Европы, которой Штаты объявили торговую войну. «Но я бы не ожидал, что сейчас американцы «побегут» к нам. Во-первых, существует ряд препятствий, во-вторых, им почти нечего предложить. Наконец, они не получат тех условий, которые были им предоставлены ранее», – считает эксперт, подчеркнув, что в России «разогналось» собственное производство.

    Тем не менее приглашение американских компаний на рынок России – это в большей степени предложение совместно «добить Европу», полагает Дробницкий. «Это не значит, что Вашингтон и Москва на этой волне станут друзьями. Но стороны рассматривают идеологическое европейское образование как главную неприятность. Сейчас ЕС вползает в кризис, и если не сможет оправиться, то это создаст прекрасный фон для развития евразийского континента», – рассуждает американист.

    Несмотря на то, что основной повесткой переговоров Дмитриева с администрацией Трампа были деловые отношения, стороны коснулись и темы урегулирования на Украине. «Для команды президента США это важно, и Россия делает пасы в адрес Белого дома и их инициатив. Но все чаще Москва и Вашингтон при рассмотрении вопроса сближения обходят украинский кризис, потому что стало понятно: Европа и Киев не подчиняются Трампу», – заметил аналитик.

    «Поэтому Брюссель и Канада должны, что называется, надорваться в своем желании поддержать ВСУ. Они перестанут играть какую-либо роль в Евразии, когда пройдут весь цикл деиндустриализации и в конце концов разойдутся по «национальным квартирам». Пока же Москва и Вашингтон могут стать ситуативными партнерами», – заключил Дробницкий.

    Напомним, глава РФПИ Кирилл Дмитриев 2-3 апреля по поручению президента России провел встречи в США с представителями администрации Дональда Трампа. По их итогам Дмитриев заявил, что американский бизнес хочет занять на российском рынке те ниши, которые покинули европейцы. «Мы видим, что такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш», – сказал он.

    При этом спецпредставитель российского президента подчеркнул, что речь может идти только о том, «где это полезно для России, где правительство одобрит и где будут создаваться совместные предпринимательства с отечественными компаниями».

    По его словам, компании из Соединенных Штатов потеряли значительный объем потенциальной прибыли после ухода с российского рынка. Речь идет о 300 млрд долларов. Он допустил, что санкции в отношении Москвы могут смягчить, когда американские компании захотят вернуться на российский рынок.

    Помимо этого, Дмитриев и члены администрации Трампа обсудили вопросы восстановления сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, прекращения огня на Украине, взаимодействия в Арктике и по добыче редкоземельных металлов, а также восстановление прямого авиасообщения.

    Глава РФПИ считает, что американские власти слышат позицию России и понимают ее озабоченности. «Администрация президента Трампа, ключевые люди в администрации нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений... на решение геополитических вопросов», – рассказал он. Чиновник убежден, что по итогам его встреч в Вашингтоне было сделано «три шага вперед» по большому количеству вопросов.

    В среду Трамп ввел пошлины на ввоз импортных товаров из 185 стран, но в этот список не вошла Россия. Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заверила, что наличие санкций уже исключает значимую торговлю с Москвой, и отметила, что российская сторона еще может столкнуться с дополнительными жесткими ограничениями. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как на тарифы США отреагировали иностранные лидеры.

    Коментарии (2)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    4 апреля 2025, 10:35 • Новости дня
    Отец Маска назвал Путина сильным лидером
    Отец Маска назвал Путина сильным лидером
    @ Валентина Певцова/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Отец Илона Маска Эррол в интервью Би-би-си выразил восхищение президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что такая оценка разделяется всей его семьей.

    Эррол Маск подчеркнул, что, оценивая Путина «как мужчина мужчину», невозможно не испытывать восхищение к российскому лидеру, передает «Коммерсантъ».

    Он также отметил, что его мнение основано не на политических аспектах, а на личных качествах российского президента.

    Маск добавил, что внимательно слушает речи Путина и считает его высказывания спокойными и логичными.

    Он выразил мнение, что российский лидер является сильным и спокойным, что вызывает восхищение, подчеркнув, что это мнение разделяет вся его семья, включая Илона Маска.

    Сам же Путин выразил восхищение мужеством жителей Белгородской области и других приграничных с Украиной регионов.

    Коментарии (5)
    4 апреля 2025, 08:57 • Новости дня
    Финляндия призвала США прояснить сроки военного разворота от ЕС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр обороны Финляндии Антти Хаккянен выразил обеспокоенность отсутствием четкого графика военного отворота США от Европы и призвал к большей ясности в этом вопросе.

    В интервью изданию Financial Times он подчеркнул необходимость совместной дорожной карты и четкого графика, чтобы европейские страны НАТО могли планировать собственную оборону, передает РИА «Новости».

    Хаккянен выделил важность создания совместной дорожной карты с США, которая бы определяла сроки и форматы перехода на европейское обеспечение безопасности. Он отметил, что необходимо понять, как именно европейские страны НАТО будут обеспечивать свою оборону в ближайшие два, три или пять лет, и какие военные возможности для этого потребуются.

    Министр также сообщил, что Германия и другие страны продолжают участвовать в переговорах с США по разработке этого графика.

    В завершение Хаккянен подчеркнул, что у него состоялся конструктивный разговор с министром обороны США Питом Хегсетом, в ходе которого они обсудили эти важные вопросы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна должна «морально подготовиться» к возобновлению политических отношений с Россией, учитывая соседские отношения и 1350 км общей границы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не стремилась ухудшать отношения с Финляндией и выступает за добрососедские связи.

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    4 апреля 2025, 15:42 • Новости дня
    Дмитриев: Вэнс считает основной проблемой Европы не Россию
    Дмитриев: Вэнс считает основной проблемой Европы не Россию
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс осознает реальные проблемы Европы.

    В своем заявлении Дмитриев подчеркнул, что Вэнс открыто говорит о том, что Россия не является главным вызовом для Европы, передает ТАСС

    Подобные высказывания Вэнса демонстрируют его ясное понимание текущей ситуации и необходимость называть вещи своими именами, добавил глава РФПИ.

    Дмитриев отметил, что взгляды вице-президента США идут вразрез с мнением брюссельских чиновников, которые часто пользуются шаблонными заявлениями и лозунгами.

    Вэнс ранее заявил, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

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    3 апреля 2025, 23:04 • Новости дня
    Сийярто рассказал о позиции США по мирным переговорам по Украине

    Сийярто сообщил о позиции США по уступкам в мирных переговорах на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио на заседании глав МИД стран НАТО отметил, что для достижения мира на Украине обеим сторонам конфликта потребуется идти на уступки, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    По словам министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто, после заседания Рубио открыто изложил приверженность США идее мирного урегулирования конфликта и описал реалистичную модель возможных переговоров, передает РИА «Новости».

    Сийярто подчеркнул, что из выступления Рубио стало очевидно: для заключения мирного соглашения по Украине потребуются уступки от обеих сторон. Венгерский министр отметил, что США готовы способствовать процессу, который может привести к долгожданному миру в регионе.

    Ранее президент США подчеркнул важность остановки конфликта на Украине, несмотря на хорошее сотрудничество с Россией и Украиной.

    Спецпосланник президента США Кит Келлог заявлял, что конфликт на Украине находится на грани прекращения огня.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине, который был целенаправленно спровоцирован западными странами.

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    4 апреля 2025, 11:59 • Новости дня
    WP: Российская делегация показала высочайший профессионализм на переговорах по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Делегация России проявила высочайший профессионализм на переговорах с США в Эр-Рияде, посвященных урегулированию конфликта на Украине, пишет The Washington Post.

    Авторы статьи пишут, что российская делегация, в состав которой вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, показала высокий уровень профессионализма на переговорах с США в Эр-Рияде, передает ТАСС.

    Washington Post отмечает, что российские представители имеют значительный опыт ведения переговоров, который исчисляется десятилетиями, и они досконально осведомлены обо всех аспектах украинского конфликта.

    Аналитики, опрошенные WP, называют проведение переговоров по нормализации отношений между Россией и США, параллельно с консультациями по урегулированию конфликта на Украине, «большой победой российской дипломатии».

    Газета обращает внимание на то, что сочетание усилий в двух этих направлениях свидетельствует о стратегическом подходе российской стороны.

    Российская дипломатия, по мнению издания, показала свою способность эффективно участвовать в сложных международных процессах, что подчеркивается высоким уровнем подготовки и координации между различными ведомствами и представителями власти.

    Глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин заявил, что переговоры России и США в Эр-Рияде прошли конструктивно и спокойно, при этом в политике США намечалась тенденция к стремлению услышать и понять российскую позицию.

    Позднее в Киеве заявили, что США и Украина «всухую проиграли» в переговорах с Россией.

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    4 апреля 2025, 08:15 • Новости дня
    Bloomberg: США ожидают доклада Дмитриева Путину для продолжения переговоров

    Tекст: Александра Юдина

    США ожидают отчета спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева перед российским лидером Владимиром Путиным, пишет Bloomberg.

    По данным издания, США ожидают, когда Дмитриев доложит Путину об итогах визита в Вашингтон, передает РИА «Новости».

    Это необходимо для продолжения переговоров, касающихся ситуации на Украине.

    По информации агентства, Дмитриев провел встречи с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. Эти встречи, состоявшиеся в течение двух дней, имели целью продвижение в переговорах.

    Специальный посланник США Стив Уиткофф и российский переговорщик Дмитриев встретились в американской столице. Американская сторона ожидает, что Дмитриев предоставит отчет Путину, прежде чем будут предприняты следующие шаги.

    Напомним, СМИ сообщали о прибытии Кирилла Дмитриева в Вашингтон для встречи со спецпредставителем США Стивеном Уиткоффом.

    В Кремле отказались раскрывать детали визита главы РФПИ в США.

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    4 апреля 2025, 10:39 • Новости дня
    Politico анонсировало телефонный разговор Путина и Трампа

    Politico: Телефонный разговор Путина и Трампа может состояться в ближайшие дни

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут провести телефонный разговор до или после выходных, сообщает Politico.

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут провести телефонный разговор в ближайшее время, сообщает Politico со ссылкой на европейские источники.

    Согласно сообщению издания, это событие произойдет «либо до, либо после предстоящих выходных».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока нет четкого понимания даты и времени возможной встречи российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

    Песков допустил возможность дополнительных контактов между Путиным и Трампом, которые могли не быть официально объявлены.

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    4 апреля 2025, 07:18 • Новости дня
    Дмитриев: Россия и США обсуждают культурные и туристические обмены

    Tекст: Александра Юдина

    Россия и США начали обсуждение вопросов, направленных на налаживание культурных, туристических и религиозных обменов, с целью укрепления отношений между двумя странами, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    По его словам, Россия и США обсуждают возможность налаживания культурных, туристических и религиозных обменов, передает ТАСС.

    Дмитриев сообщил, что обсуждение проходит с участием Министерства иностранных дел и посольства РФ в США. Эти вопросы имеют практическое значение для россиян.

    Он подчеркнул, что нынешние обсуждения направлены на укрепление связей между двумя странами, отметив, что среди обсуждаемых тем особенно выделяются культурные, туристические и религиозные обмены, которые могут значительно улучшить отношения между Россией и США.

    По словам Дмитриева, в настоящее время активно прорабатывается широкий спектр вопросов, каждый из которых может положительно сказаться на отношениях двух стран. Он также отметил, что эти обмены могут открыть новые возможности для граждан России и США в области туризма и культуры.

    Также глава РФПИ сообщал, что американские компании готовы заполнить ниши, которые оставили в России европейские компании.

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    4 апреля 2025, 13:05 • Новости дня
    Песков отреагировал на угрозы Трампа Ирану

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне угроз президента США Дональда Трампа в адрес Ирана пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о восстановлении отношений с США, отметив при этом, что Иран является партнером и союзником России с развитыми многопрофильными отношениями.

    Песков подчеркнул, что несмотря на это, Иран продолжает оставаться важным партнером и союзником России, с которым у страны сложились развитые и многопрофильные отношения, передает ТАСС.

    Песков сделал это заявление в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины против Ирана и начать бомбардировки в случае отказа Тегерана от переговоров по ядерной программе. Он отметил, что Россия стремится восстановить отношения с США, но при этом не забывает о своих союзниках.

    Кремль также призвал к сдержанности в отношении иранского ядерного досье. Песков указал, что проблема иранской ядерной программы должна решаться исключительно политико-дипломатическими средствами. Все стороны должны сохранять абсолютную сдержанность в этом вопросе, подчеркнул представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти планируют завершить военные операции в Иране до осени, если соглашение по иранской ядерной программе не будет достигнуто.

    Москва и Тегеран подчеркнули недопустимость военно-силовых методов против Ирана и угроз его ядерной инфраструктуре, заявив о возможных катастрофических последствиях для региона.

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    4 апреля 2025, 15:14 • Новости дня
    CNN: Дмитриев обсудил с Рубио урегулирование на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Госсекретарь США Марко Рубио и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провели встречу в Вашингтоне, на которой обсудили возможность урегулирования конфликта на Украине, заявил журналист телеканала CNN Алекс Марквардт.

    Рубио заявил журналистам, что США хотят видеть «реальный прогресс» в процессе урегулирования, и выразил надежду, что Дмитриев передаст это послание российскому правительству, написал Марквардт в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    По его словам, госсекретарь указал, что в ближайшее время другие переговоры с российской стороной не планируются.

    Ранее Дмитриев сообщил, что Россия и США начали обсуждение вопросов, направленных на налаживание культурных, туристических и религиозных обменов, с целью укрепления отношений между двумя странами.

    Агентство Bloomberg сообщало, что США ожидают доклада Дмитриева Путину для продолжения переговоров.

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    4 апреля 2025, 13:15 • Новости дня
    Песков: Вопросы стратегической стабильности с США не обсуждаются

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями пока не обсуждаются в диалоге между Россией и США.

    По его словам, на данный момент вопросы стратегической стабильности и контроля над вооружениями не обсуждаются между Россией и США, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Нет, эти вопросы пока не обсуждаются. Хотя в целом тема стратегической стабильности, контроля над вооружениями должна высоко стоять в повестке дня, но пока мы до этого еще не дошли».

    Он подчеркнул, что несмотря на важность этой темы, она не является частью текущей повестки дня между двумя странами.

    По его словам, отсутствие обсуждений не означает, что вопросы контроля над вооружениями и стратегической стабильности не важны.

    Ранее издание Politico сообщило, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп могут провести телефонный разговор до или после выходных. Песков допустил возможность дополнительных контактов между Путиным и Трампом, которые могли не быть официально объявлены.

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    4 апреля 2025, 13:31 • Новости дня
    Песков: Разговор Путина и Трампа в ближайшие дни не планируется

    Tекст: Вера Басилая

    Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ближайшие дни не стоит в графике, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что в ближайшие дни телефонный разговор между Путиным и Трампом не планируется, передает ТАСС.

    «Пока в графике ничего нет», – заявил Песков.

    По данным издания Politico, в странах Европы полагают, что новая беседа между лидерами России и США может состояться уже в ближайшие дни.

    NBC ранее сообщала, что американское руководство советует президенту США воздержаться от звонка российскому лидеру Владимиру Путину до достижения договоренности о полном прекращении огня в конфликте на Украине.

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    4 апреля 2025, 13:57 • Новости дня
    Песков высказал осторожный оптимизм в отношениях с США

    Песков сообщил об осторожном оптимизме в отношениях с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кремль выразил осторожный оптимизм в отношениях с США на фоне визита Кирилла Дмитриева в Вашингтон, где он провел переговоры с американскими официальными лицами.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о наличии осторожного оптимизма в отношениях между Россией и США, сообщает ТАСС. Он подчеркнул, что этому способствует работа спецпредставителя президента по экономическому сотрудничеству, главы РФПИ Кирилла Дмитриева, который недавно посетил Вашингтон.

    Во время визита Дмитриев встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Это стало первым визитом российского чиновника высокого ранга в Вашингтон с 2022 года. По словам Пескова, такие контакты, как визит Дмитриева, очень важны для укрепления отношений между двумя странами.

    Кирилл Дмитриев отметил, что по итогам двухдневных переговоров Россия и США сделали «три шага вперед». Визит был направлен на укрепление двусторонних отношений и поиск путей завершения конфликта на Украине, сообщает CNN.

    Песков также заявил, что Россия и США предпринимают осторожные шаги, чтобы создать благоприятную атмосферу для обсуждения вопроса вооружений. Он подчеркнул, что все контакты по этой теме были прерваны ранее, но сейчас страны предпринимают усилия для их восстановления.

    Ранее Песков заявил, что телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в ближайшие дни не стоит в графике.

    Песков также отметил, что Москва и Вашингтон обсуждают идеи по украинскому урегулированию и восстановлению двусторонних отношений, испорченных предыдущей администрацией США.

    Гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о начале переговоров с США по проектам в области редкоземельных металлов, подчеркивая важность этого направления для сотрудничества.

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    Многополярный мир спас Европу от новой войны

    Интерпол уничтожил план главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и других лоббистов отстранения от власти лидера боснийских сербов Милорада Додика. После тяжелых раздумий, международная полиция не утвердила ордер на розыск и арест президента Республики Сербской, который обратился за поддержкой к России – и получил ее. Подробности

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    «Если жив, то там классно». Как СВО превращается в семейное дело

    Что заставило 60-летнего слесаря добиваться третьего по счету контракта? Для чего на передовую добровольно ушел отец четырех дочерей? Почему мама, некогда не отпустившая сына в Сирию, одобрила его участие в СВО? Спецкор деловой газеты ВЗГЛЯД побывал на одной из крупнейших электростанций Сибири под Нижневартовском, где встретил работников – ветеранов СВО. Подробности

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    Зеленский сделал кладбища украинской национальной идеей

    Самым наглядным свидетельством огромных потерь ВСУ в ходе спецоперации стали украинские кладбища. Они постоянно расширяются, в чем наглядно может убедиться любой желающий. И на данный момент кладбища стали для киевского режима едва ли не единственным оправданием того, зачем вообще украинцев каждый день отправляют на фронт. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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