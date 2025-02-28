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    Украинские депутаты растеряны, они привыкли оглядываться на сигналы из США, а Трамп настаивает на проведении выборов. Поэтому многие из них предпочли просто не голосовать. Это стало сюрпризом для руководителей ЗЕ-команды.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Капитуляцию Европы подпишет Макрон

    Когда европейские наблюдатели говорят, что Европе нужен лидер, чтобы противостоять США или России, они, конечно, шутят. Главная задача Европы – приспособиться к этим сверхдержавам.

    5 комментариев
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    106 комментариев
    28 февраля 2025, 14:21 • Новости дня

    Россия предложила США возобновить прямое авиасообщение

    Россия предложила США возобновить прямое авиасообщение
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    МИД России предложил США восстановить прямое авиасообщение в ходе консультаций в Стамбуле, подчеркнув важность этого шага для укрепления двусторонних отношений.

    По данным ведомства, Россия предложила США рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между странами, передает ТАСС.

    Это предложение было сделано в ходе российско-американских консультаций, которые прошли в Стамбуле. МИД подчеркнул необходимость этого шага в укреплении двусторонних отношений и отметил, что прямое авиасообщение может стать важным элементом в развитии сотрудничества.

    Авиасообщение между Россией и США было приостановлено в рамках международных санкций и ограничений, связанных с пандемией COVID-19.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США на переговорах в Стамбуле определили конкретные первые шаги для двусторонней стабилизации работы дипмиссий. Ранее журналисты отмечали, что стороны не делали заявлений по итогу встречи. Песков заявил о диалоге с США с позиции уважения.

    28 февраля 2025, 06:57 • Новости дня
    Госдеп раскрыл содержание переговоров России и США в Стамбуле

    Госдеп сообщил об обсуждении представителями России и США в Стамбуле шагов по нормализации работы дипмиссий

    Госдеп раскрыл содержание переговоров России и США в Стамбуле
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и США на переговорах в Стамбуле определили конкретные первые шаги для двусторонней стабилизации работы дипмиссий, сообщил Госдеп. Ранее журналисты отмечали, что стороны не делали заявлений по итогу встречи.

    Американское ведомство назвало встречу «конструктивной». США озвучили обеспокоенности в связи с доступом к банковским услугам и наймом контрактных работников. Также представители США подчеркнули необходимость поддерживать количественный уровень сотрудников посольства в Москве.

    Представители двух стран «договорились о новой встрече по указанным вопросам в ближайшем будущем». Дата и место новых переговоров определят дополнительно, передает РИА «Новости».

    Ранее военкор Александр Коц указывал, что переговоры продолжались более шести часов, но стороны не сделали «ни одного заявления». «Вся эта болтовня на камеры – лирика. Серьезные разговоры любят тишину. И видимо, это совместное решение США и России после сегодняшних переговоров в Стамбуле», – заявил он в Telegram, отметив, что не было «утечек» и сообщений «осведомленных источников Блумберг или Политико».

    Напомним, переговоры между делегациями России и США в Стамбуле завершились без комментариев со стороны российской делегации после шести с половиной часов обсуждений. Переговоры прошли в закрытом для прессы формате.

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    27 февраля 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп продлил санкции против России
    Трамп продлил санкции против России
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп продлил срок действия санкций против России, связанных с ситуацией на Украине, еще на год, включая рестрикции, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах.

    Эти меры были введены ранее в связи с ситуацией на Украине в 2014, 2018 и 2022 годах. Как уточняется в распространенных Белым домом документах, ограничительные меры будут оставаться в силе после 6 марта 2025 года. Президент США подчеркнул, что, по его мнению, все эти санкции «должны оставаться в силе после 6 марта 2025 года», передает ТАСС.

    Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос о возможности возвращения Киеву утраченных территорий, отметил, что Вашингтон хочет добиться того, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше».

    Напомним, в четверг переговоры между делегациями России и США в Стамбуле завершились без комментариев со стороны российской делегации после шести с половиной часов обсуждений.

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    28 февраля 2025, 12:50 • Видео
    Зеленский летит в США для сеанса порки

    На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

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    27 февраля 2025, 22:45 • Новости дня
    Стармер не ответил на вопрос Трампа о способности Британии «самостоятельно справиться с Россией»
    Стармер не ответил на вопрос Трампа о способности Британии «самостоятельно справиться с Россией»
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британский премьер-министр Кир Стармер не ответил на вопрос о способности Великобритании самостоятельно «справиться с Россией».

    Во время пресс-конференции в Белом доме Стармер отметил, что Соединенные Штаты всегда могут рассчитывать на поддержку Великобритании. Тогда президент США шутливо поинтересовался у него, способна ли Великобритания «справиться с Россией самостоятельно». Это вызвало смех журналистов. Сам премьер-министр лишь улыбнулся, не дав ответа, передает ТАСС.

    В четверг в Вашингтоне состоялась встреча президента США и премьер-министра Великобритании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пресс-конференции президента США репортер задал вопрос о том, не станет ли сохранение новых регионов за Россией опасным сигналом для Китая, на что американский лидер предложил: «А вы попробуйте вернуть их обратно».

    Глава американского государства считает, что если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово.

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    27 февраля 2025, 17:36 • Новости дня
    США передали России обвиняемого в разбойном нападении в Пулково в 2014 году
    США передали России обвиняемого в разбойном нападении в Пулково в 2014 году
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американская сторона депортировала на российскую территорию подозреваемого в разбойном нападении, совершенном в аэропорту Пулково, и похитившего свыше 1,5 млн долларов, сообщила Генпрокуратура.

    Подозреваемый депортирован из США, согласно версии следствия, 15 июля 2014 года он в пассажирском терминале воздушной гавани напал с оружием на людей в машине, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.

    Он смог похитить у них более 1,5 млн долларов, а после этого скрылся. В апреле 2020 года его объявили в международный розыск.

    В мае 2021 года стало известно, что подозреваемый Кошелев находится в США и, вероятно, нарушил там иммиграционное законодательство.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отмечал, что Москва и Вашингтон в дальнейшем могут также обмениваться заключенными.

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    27 февраля 2025, 22:31 • Новости дня
    Трамп выразил уверенность, что Путин сдержит свое слово

    Трамп выразил уверенность в соблюдении Россией соглашения по Украине в случае урегулирования конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Я знаю его уже на протяжении долгого времени… Я не верю, что он станет нарушать свое слово», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США выразил уверенность, что соглашение, если его удастся заключить, «будет сохраняться». Глава американского государства отметил, что в сделках придерживается принципа «доверяй и проверяй».

    Оценивая реакцию России по урегулированию кризиса, Трамп сказал, что удалось «очень хорошо продвинуться». «Я думаю, что Россия действует очень хорошо», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американский президент проявляет готовность слышать собеседников, что выделяет его администрацию. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил европейские страны в ложных заявлениях о том, что Россия якобы блокирует переговоры по украинскому конфликту.

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    27 февраля 2025, 16:29 • Новости дня
    Переговоры России и США в Стамбуле длились шесть с половиной часов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России и США в Стамбуле завершились без комментариев со стороны российской делегации после шести с половиной часов обсуждений.

    Встреча между делегациями России и США в Стамбуле завершилась, передает ТАСС. Она продлилась шесть с половиной часов, после чего российская делегация покинула переговорную площадку, не дав комментариев прессе.

    Напомним, в четверг в Стамбуле стартовали переговоры делегаций России и США, проходящие в закрытом для прессы формате.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о результатах этих переговоров будет предоставлена, как только она станет доступна. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что консультации проходят на уровне экспертов МИД.

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    27 февраля 2025, 23:55 • Новости дня
    Трамп заявил, что мир на Украине наступит «быстро» или «не случится вообще»

    Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине произойдет «относительно быстро» или «не случится вообще»

    Трамп заявил, что мир на Украине наступит «быстро» или «не случится вообще»
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Урегулирование конфликта на Украине произойдет «либо относительно быстро, либо не случится вообще», заявил президент США Дональд Трамп.

    «Думаю, мы достигли большого прогресса, и это продвигается довольно быстро. Это либо случится относительно быстро, либо не случится вообще», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Как отметил президент США, «следующий шаг, который мы делаем – навстречу вполне достижимому соглашению о прекращении огня», которое, по мнению Вашингтона, «может произойти быстро».

    Президент США заявил, что поддерживает пятую статью устава НАТО о коллективной безопасности, но в контексте возможной отправки военного контингента на Украину, по его мнению, она не понадобится: «Я не считаю, что у будет какая-либо причина для этого. У нас будет очень успешный мир, и думаю, что он будет долгим и длящимся».

    «Я не хочу платить миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов, как и премьер-министр (Великобритании Кир Стармер) или кто-либо другой, за бессмысленную войну, которой никогда не должно было случиться», – сказал он.

    Напомним, он выразил уверенность, что соглашение, если его удастся заключить, «будет сохраняться». Как заявил глава американского государства, если удастся заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине, то президент России Владимир Путин сдержит свое слово.

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    27 февраля 2025, 19:36 • Новости дня
    Уиткофф: Сотрудничество РФ и США может открыть двери для новых инвестиций и технологий

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что после урегулирования конфликта на Украине Россия и США смогут наладить сотрудничество в области полезных ископаемых.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, выступая в эфире телеканала Fox News, подчеркнул, что после достижения мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине откроются возможности для экономического сотрудничества между Россией и США, передает ТАСС.

    В частности, он отметил: «Права на разработку полезных ископаемых довольно обширны на Украине и, кстати говоря, они довольно обширны и в России. Я полагаю, что будет множество возможностей для США и России, когда будет заключено мирное соглашение».

    По словам Уиткоффа, заключение мирного соглашения станет важным шагом для восстановления и укрепления двусторонних отношений между двумя странами, что позволит им развивать совместные проекты в различных экономических сферах, включая добычу полезных ископаемых. Он акцентировал внимание на том, что обе стороны имеют большой потенциал в области разработки и использования природных ресурсов.

    Как отмечают аналитики, возможное экономическое сотрудничество между Россией и США может открыть двери для новых инвестиций и технологий, что будет способствовать развитию нефтегазовой промышленности и других секторов экономики в обеих странах. Оптимизм в отношении улучшения отношений также вызван возможностью снижения политической напряженности после заключения мирного соглашения.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о необходимости восстановления доверия между Россией и США для сотрудничества в области редкоземельных металлов.

    Президент Владимир Путин отметил, что у России на порядок больше запасов редкоземельных металлов, чем у Украины, и не исключил в будущем совместной с американцами добычи ископаемых в разных регионах страны, включая Донбасс.

    Министерство природных ресурсов и экологии сообщило, что общие запасы 29 видов редких металлов в России составляют 658 млн тонн.

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    28 февраля 2025, 11:58 • Новости дня
    Юристы указали на пробелы в сделке США и Украины по минералам

    Reuters: В сделке между США и Украиной о природных ресурсах есть правовые пробелы

    Юристы указали на пробелы в сделке США и Украины по минералам
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Вера Басилая

    Юристы отметили необходимость доработки соглашения между США и Украиной о природных ресурсах, которое должно быть подписано в пятницу, в документе отсутствуют конкретные детали относительно сроков и управления фондом, отмечает Reuters.

    Соглашение, которое планируется подписать в пятницу на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского, предполагает создание совместного инвестиционного фонда США и Украины, сообщает Reuters.

    По условиям соглашения украинское правительство будет вносить 50% от монетизации природных ресурсов в этот фонд. Однако в документе отсутствуют конкретные детали относительно сроков и управления фондом, считают эксперты.

    «Документ создает обязательства для сотрудничества, но не содержит конкретных обязательств в области безопасности. Это именно то, что мы видим в этом соглашении. США не предоставили конкретных гарантий», – заявил профессор международного права из Лейденского университета Брайан МакГарри.

    Один дипломатический источник, пожелавший остаться анонимным заявил, что документ «кажется, довольно выгодной сделкой для обеих сторон». Несмотря на отсутствие гарантий безопасности, условия, изложенные в договоре, могут принести облегчение Украине, поскольку президент США отказался от своего первоначального требования о выплате 500 млрд долларов в качестве компенсации за уже предоставленную военную поддержку.

    Зеленский заявил в среду, что успех сделки по добыче полезных ископаемых будет зависеть от переговоров с Трампом, сославшись на отсутствие твердых гарантий безопасности США. В документе действительно говорится, что средства будут реинвестированы «в целях содействия безопасности, защищенности и процветанию Украины», что будет отражено в соглашении о фонде, которое будет регулировать будущее распределение финансовых средств. Правительство США «будет поддерживать долгосрочные финансовые обязательства по развитию стабильной и экономически процветающей Украины», говорится в документе, но не уточняется, что это означает.

    МакГарри добавил, что будущие переговоры могут привести к подписанию обязательного договора.

    Один элемент, который привлек внимание МакГарри, заключается в том, что в проекте прямо говорится, что в будущих переговорах о фонде Украина и США «будут стремиться избегать конфликтов с обязательствами Украины» на ее пути к вступлению в Европейский Союз.

    «Этот процесс, по крайней мере в принципе, имеет интересную политическую поддержку», – сказал он на фоне растущей антагонистической позиции Вашингтона по отношению к ЕС.

    «В рамочном соглашении не упоминается механизм разрешения споров, а доля Вашингтона в будущем фонде также остается открытой для обсуждения», – заявил профессор международного права Университета Дьюка Тим Мейер.

    «Соглашение демонстрирует некоторую неуверенность со стороны США в отношении того, имеет ли правительство право получать долю в фонде, предусмотренную соглашением», – сказал он, добавив, что согласованное соглашение о фонде, вероятно, потребует одобрения конгресса.

    Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Украина завершили переговоры и готовятся к подписанию сделки по стратегическим материалам.

    Президент США сообщил, что его встреча с Владимиром Зеленским состоится в пятницу, и отметил, что они подпишут историческое соглашение о сотрудничестве в разработке украинских минералов, нефти и газа.

    Зеленский заявлял, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации, а также не делает Украину должником США, но предполагает пункт о гарантиях безопасности.

    Росконгресс заявил, что ресурсы Украины стоят значительно меньше 500 млрд долларов.

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    27 февраля 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин призвал спецслужбы и дипломатию пресекать попытки сорвать диалог с США
    Путин призвал спецслужбы и дипломатию пресекать попытки сорвать диалог с США
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ подчеркнул, что не всех на Западе устраивает возобновление российско-американских контактов, поэтому будут попытки сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог.

    По словам Путина, первые контакты с новой американской администрацией вселяют определенные надежды. «Есть встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений, на постепенное решение колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре. А именно эти проблемы в свое время спровоцировали и украинский, и другие региональные кризисы», – заявил президент.

    Путин отметил, что не все заинтересованы в возобновлении контактов между Россией и США, часть западных элит по-прежнему настроена на сохранение нестабильности в мире. «И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог, мы это с вами видим. Нам нужно это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток», – подчеркнул Путин, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, в Стамбуле стартовали переговоры делегаций России и США, они проходят в закрытом для прессы формате и продолжаются уже более шести часов.

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    27 февраля 2025, 15:21 • Новости дня
    СМИ: Переговоры России и США в Стамбуле продолжаются шестой час

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между делегациями России и США в Стамбуле по проблемам работы посольств продолжаются уже более шести часов.

    Точное время окончания встречи остается неизвестным, передает ТАСС. Встреча проходит в полностью закрытом режиме, и подробности обсуждаемых вопросов пока не разглашаются.

    Напомним, в четверг в Стамбуле стартовали переговоры делегаций России и США, проходящие в закрытом для прессы формате, где на повестке дня обсуждаются вопросы нормализации работы посольств обеих стран.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что информация о результатах этих переговоров будет предоставлена, как только она станет доступна. Спикер МИД Мария Захарова сообщила, что консультации проходят на уровне экспертов МИД.

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    27 февраля 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин: Контакты с США вселили надежду на сотрудничество

    Путин выразил надежду на сотрудничество с США после возобновления контактов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что контакты с новой администрацией США дают надежду на восстановление межгосударственных отношений и решение накопившихся проблем.

    Выступая на коллегии Федеральной службы безопасности России, Путин отметил, что изменение обстановки в мире требует сотрудничества, и первые контакты с администрацией США вселяют определенные надежды, передает ТАСС.

    По словам президента, существует «встречный настрой работать на восстановление межгосударственных отношений». Путин подчеркнул важность решения «колоссального объема накопившихся системных, стратегических проблем в мировой архитектуре».

    Путин также указал на стремительные изменения в мировой обстановке, подчеркнув, что они требуют пристального внимания и новых подходов в международных отношениях.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп проявляет готовность слышать собеседников, что выделяет его администрацию.

    Также Песков заявил о необходимости восстановления доверия в отношениях между Россией и США для возможного сотрудничества в области редкоземельных металлов.

    Газета разбиралась, как будет развиваться диалог Москвы и Вашингтона в дальнейшем.

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    27 февраля 2025, 23:23 • Новости дня
    США отказались говорить об отправке «миротворцев» на Украину

    США заявили об отказе обсуждать отправку «миротворцев» на Украину до соглашения об урегулировании конфликта

    Tекст: Антон Антонов

    Сначала нужно добиться договоренностей об урегулировании конфликта на Украине, а уже потом обсуждать отправку «миротворцев», заявил Белый дом.

    Белый дом отказался обсуждать тему «миротворцев», пока «не будет соглашения» об урегулировании, передает РИА «Новости».

    США считают, что сперва следует «заключить сделку». Вашингтон отметил, что в данном вопросе удалось «хорошо продвинуться», но «сейчас у нас нет сделки», передает ТАСС.

    Напомним, Вашингтон посетили президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер. Сообщалось, что стороны обсуждали план европейцев по отправке военного контингента на Украину.

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    28 февраля 2025, 10:34 • Новости дня
    Стармер ответил на обвинения Вэнса относительно свободы слова в Британии
    Стармер ответил на обвинения Вэнса относительно свободы слова в Британии
    @ REUTERS/Kevin Lamarque

    Премьер-министр Британии Кир Стармер в Овальном кабинете ответил на критику вице-президента США Джей Ди Вэнса по поводу британских законов о свободе слова, подчеркнув долгую историю защиты этого права в стране.

    Визит Стармера в Овальный кабинет привел к прямому обмену мнениями с вице-президентом США, пишет Politico.

    Вэнс высказал обеспокоенность по поводу влияния британских законов на свободу слова, указывая, что они затрудняют работу американских технологических компаний и влияют на граждан США.

    Стармер в ответ заявил, что Британия гордится своей историей свободы слова и не намерена вмешиваться в дела граждан США.

    Он подчеркнул, что свобода слова в Британии является фундаментальной ценностью, которая останется неизменной, отметив, что правительство не нарушает прав американских компаний на свободу слова.

    Контекстом для разговоров стала напряженная дискуссия между США и Британией по поводу усиления технологического регулирования. Белый дом неоднократно критиковал британские подходы, призывая к смягчению европейских и британских правил по управлению искусственным интеллектом и социальными платформами.

    В ноябре прошлого года американский миллиардер Илон Маск выразил недовольство числом обвинений за интернет-высказывания в Британии, сравнив данные с Россией. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что свободы слова на Западе точно нет, и события последних нескольких лет это показали.

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    27 февраля 2025, 17:05 • Новости дня
    Захарова: Членство Украины в НАТО обострит конфликт

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что возможное вступление Украины в НАТО может привести к неконтролируемой эскалации конфликта с серьезными последствиями для международной безопасности.

    Захарова на брифинге заявила, что членство Украины в НАТО будет означать резкую и неконтролируемую эскалацию конфликта, а также грозит тяжелыми последствиями для глобальной безопасности. Захарова подчеркнула, что этот шаг может превратить внутриукраинское противостояние в проблему безопасности всего континента, сообщает ТАСС.

    Заявление Захаровой последовало после высказывания президента Украины Владимира Зеленского о создании собственного военного альянса, если Украину не примут в НАТО. Зеленский отметил, что Украина не сможет самостоятельно создать такой альянс и потребуется поддержка союзников. Он счел, что оборонное производство в стране станет залогом мира.

    Захарова напомнила, что попытки превращения Украины в натовский плацдарм изначально послужили триггером для обострения внутреннего противостояния в стране, что, по ее словам, уже стало проблемой для безопасности всего континента. Она выразила сомнения в том, что в подобных условиях можно ожидать мира.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украина может забыть о перспективах вступления в НАТО в рамках будущего урегулирования.

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    Украина терпит крах из-за страха Зеленского выглядеть «лохом»

    Западные страны начинают припоминать Украине долги. К США, требующим у офиса Зеленского возврата 500 млрд долларов, прибавилась Словакия. Проблемы с долгами сопровождали Украину на протяжении всей истории независимости. По мнению экспертов, долговая необязательность местных властей продиктована специфической идеологией, которую можно охарактеризовать как «боязнь стать страной-лохом». В чем именно она заключается? Подробности

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    От Зеленского побежали артисты

    Минкульт Украины закрывает выезд за границу журналистам и деятелям культуры призывного возраста. Только в прошлом году в страну не вернулись более 500 представителей творческой интеллигенции. При этом украинцы продолжают покидать страну, среди них не только «ухилянты», но и спортсмены и даже сотни тысяч школьников. Эксперты говорят, что Украина все больше превращается в полицейское государство, правящий режим которого защищается телами своих граждан. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский летит в США для сеанса порки

      На пятницу назначен визит Владимира Зеленского в США и его встреча с президентом Дональдом Трампом, на которой будет подписано соглашение об освоении редкоземельных металлов Украины. Есть данные, что Трамп в последний момент хотел отменить встречу, но передумал после звонка из Парижа. Что это все значит и как к этому относиться?

    • Урсула наносит ответный удар

      Евросоюз попытался выбить из игры сразу двух влиятельных политиков – Кэлина Джорджеску, из-за победы которого на выборах в Румынии выборы были отменены, и лидера боснийских сербов Милорада Додика. Джорджеску арестован, Додик приговорен к году тюрьмы, что грозит Боснии новой войной. За всем этим стоит Урсула, это ее удар по России и Дональду Трампу.

    • Битва за редкоземы: Россия против Украины

      Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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