Россия предложила США возобновить прямое авиасообщение

Юристы указали на пробелы в сделке США и Украины по минералам

Reuters: В сделке между США и Украиной о природных ресурсах есть правовые пробелы

Tекст: Вера Басилая

Соглашение, которое планируется подписать в пятницу на встрече Дональда Трампа и Владимира Зеленского, предполагает создание совместного инвестиционного фонда США и Украины, сообщает Reuters.

По условиям соглашения украинское правительство будет вносить 50% от монетизации природных ресурсов в этот фонд. Однако в документе отсутствуют конкретные детали относительно сроков и управления фондом, считают эксперты.

«Документ создает обязательства для сотрудничества, но не содержит конкретных обязательств в области безопасности. Это именно то, что мы видим в этом соглашении. США не предоставили конкретных гарантий», – заявил профессор международного права из Лейденского университета Брайан МакГарри.

Один дипломатический источник, пожелавший остаться анонимным заявил, что документ «кажется, довольно выгодной сделкой для обеих сторон». Несмотря на отсутствие гарантий безопасности, условия, изложенные в договоре, могут принести облегчение Украине, поскольку президент США отказался от своего первоначального требования о выплате 500 млрд долларов в качестве компенсации за уже предоставленную военную поддержку.

Зеленский заявил в среду, что успех сделки по добыче полезных ископаемых будет зависеть от переговоров с Трампом, сославшись на отсутствие твердых гарантий безопасности США. В документе действительно говорится, что средства будут реинвестированы «в целях содействия безопасности, защищенности и процветанию Украины», что будет отражено в соглашении о фонде, которое будет регулировать будущее распределение финансовых средств. Правительство США «будет поддерживать долгосрочные финансовые обязательства по развитию стабильной и экономически процветающей Украины», говорится в документе, но не уточняется, что это означает.

МакГарри добавил, что будущие переговоры могут привести к подписанию обязательного договора.

Один элемент, который привлек внимание МакГарри, заключается в том, что в проекте прямо говорится, что в будущих переговорах о фонде Украина и США «будут стремиться избегать конфликтов с обязательствами Украины» на ее пути к вступлению в Европейский Союз.

«Этот процесс, по крайней мере в принципе, имеет интересную политическую поддержку», – сказал он на фоне растущей антагонистической позиции Вашингтона по отношению к ЕС.

«В рамочном соглашении не упоминается механизм разрешения споров, а доля Вашингтона в будущем фонде также остается открытой для обсуждения», – заявил профессор международного права Университета Дьюка Тим Мейер.

«Соглашение демонстрирует некоторую неуверенность со стороны США в отношении того, имеет ли правительство право получать долю в фонде, предусмотренную соглашением», – сказал он, добавив, что согласованное соглашение о фонде, вероятно, потребует одобрения конгресса.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Украина завершили переговоры и готовятся к подписанию сделки по стратегическим материалам.

Президент США сообщил, что его встреча с Владимиром Зеленским состоится в пятницу, и отметил, что они подпишут историческое соглашение о сотрудничестве в разработке украинских минералов, нефти и газа.

Зеленский заявлял, что заключенное соглашение с США по редкоземельным металлам является рамочным и не требует ратификации, а также не делает Украину должником США, но предполагает пункт о гарантиях безопасности.

Росконгресс заявил, что ресурсы Украины стоят значительно меньше 500 млрд долларов.

