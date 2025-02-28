Песков заявил о диалоге с США с позиции уважения

Песков сообщил об уважительном диалоге России со всеми странами, включая США

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Россия старается строить диалог со всеми странами, в том числе с США, с позиции уважения и взаимной выгоды, передает ТАСС.

Песков отметил, что Россия и США должны выстраивать отношения с учетом взаимных интересов и уважения, несмотря на критику в адрес Трампа за его подход к другим мировым лидерам.

Он подчеркнул, что Россия заинтересована в конструктивном диалоге с Соединенными Штатами.

Также представитель Кремля отверг мнение о том, что взаимодействие должно строиться исключительно на основе субъективной правды, подчеркивая важность объективности и взаимопонимания в международных отношениях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США на переговорах в Стамбуле определили конкретные первые шаги для двусторонней стабилизации работы дипмиссий. Ранее журналисты отмечали, что стороны не делали заявлений по итогу встречи.