На СВО я встречала такие случаи. Вроде и пошел человек не из самых высоких соображений. И биография у него не самая безупречная. А в итоге погибает, как герой, защищая товарищей. И ведь мог спастись сам, но предпочел спасти других.3 комментария
Стало известно о планах США провести новую встречу с Россией по Украине
CNN: США планируют провести новую встречу Уиткоффа с представителями России
Администрация президента США Дональда Трампа намерена организовать дополнительную встречу между спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и российскими представителями, сообщили СМИ.
Как передает телеканал CNN со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, эта встреча призвана согласовать позиции Москвы и Вашингтона по возможному мирному соглашению в отношении украинского конфликта, пишет РИА «Новости».
По имеющейся информации, одновременно в Лондоне пройдет встреча представителей США, Европы и Киева. Основная цель переговоров – обсуждение потенциального варианта сделки по урегулированию ситуации на Украине, который, как отмечается, может предполагать признание Крыма российским со стороны американских властей.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков выразил уверенность, что переданные через спецпосланника Стивена Уиткоффа сигналы Москвы по ситуации на Украине уже обсуждались в Вашингтоне.
Напомним, в пятницу в Петербурге состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Она прошла в здании Президентской библиотеки и продлилась 4,5 часа. Переговоры Путина и Уиткоффа проходили в закрытом формате.