Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.4 комментария
ВСУ атаковали семь пунктов Белгородской области
ВСУ нанесли удары дронами по семи населенным пунктам Белгородской области
В результате серии атак дронов на семь приграничных населенных пунктов Белгородской области повреждены жилые дома, социальные и инфраструктурные объекты, пострадавших среди жителей нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора Вячеслава Гладкова, всего под удары попали семь населенных пунктов региона, однако никто из жителей не пострадал, следует из сообщения в его Telegram-канале.
В поселке Красная Яруга повреждена кровля социального объекта в результате атаки дрона. В поселке Октябрьский Белгородского района FPV-дрон ударил по производственному предприятию. Также в Грайворонском округе в селе Дорогощь дрон атаковал объект связи.
В селе Мощеное при атаке беспилотника поврежден легковой автомобиль. В Санково FPV-дроном нанесен удар по частному домовладению, а в селе Косилово четыре FPV-дрона поражены два частных дома. В Шебекинском округе на трассе между Зиборовкой и Никольским дрон уничтожил легковую машину. В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал на крыше частного дома.
Ранее украинский дрон атаковал легковой автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области, в результате чего ранения получили три мирных жителя.
Из-за пожара, который вызвала атака ВСУ, полностью сгорел храмовый комплекс Новый Иерусалим в Валуйском районе.