ВСУ атаковали семь пунктов Белгородской области

ВСУ нанесли удары дронами по семи населенным пунктам Белгородской области

Tекст: Вера Басилая

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, всего под удары попали семь населенных пунктов региона, однако никто из жителей не пострадал, следует из сообщения в его Telegram-канале.

В поселке Красная Яруга повреждена кровля социального объекта в результате атаки дрона. В поселке Октябрьский Белгородского района FPV-дрон ударил по производственному предприятию. Также в Грайворонском округе в селе Дорогощь дрон атаковал объект связи.

В селе Мощеное при атаке беспилотника поврежден легковой автомобиль. В Санково FPV-дроном нанесен удар по частному домовладению, а в селе Косилово четыре FPV-дрона поражены два частных дома. В Шебекинском округе на трассе между Зиборовкой и Никольским дрон уничтожил легковую машину. В городе Шебекино FPV-дрон сдетонировал на крыше частного дома.

Ранее украинский дрон атаковал легковой автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области, в результате чего ранения получили три мирных жителя.

Из-за пожара, который вызвала атака ВСУ, полностью сгорел храмовый комплекс Новый Иерусалим в Валуйском районе.