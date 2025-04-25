Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.0 комментариев
При ударах ВСУ в Белгородской области ранены три человека
Украинский дрон атаковал легковой автомобиль в Грайворонском округе Белгородской области, ранения получили три мирных жителя, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Автомобиль ехал по трассе возле села Дунайка, в нем в момент атаки беспилотника находились супружеская пара и их 42-летний сын, пояснил губернатор в своем Telegram-канале.
У отца семейства зафиксировали минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки, живота и ног. У женщины – минно-взрывная травма, осколочные ранения головы, спины и ноги, у их сына – баротравму и минно-взрывную травму.
Пострадавшим оказали помощь в Грайворонской ЦРБ, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Медики доставляют их в городскую больницу № 2 Белгорода.
Ранее из-за пожара, вызванного атакой ВСУ в Белгородской области, полностью сгорел храмовый комплекс Новый Иерусалим в Валуйском районе.