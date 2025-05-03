Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Украинский беспилотник атаковал храм в Белгородской области
Атака дрона ВСУ на храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородской области вызвала пожар, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он указал, что в результате атаки украинского дрона на храм в селе Толоконное произошел пожар.
В результате детонации БПЛА загорелись купола. Пожар удалось быстро локализовать, серьезных последствий удалось избежать.
Утром на территории Курской области был уничтожен один беспилотник самолетного типа.