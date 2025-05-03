Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Система ПВО сбила украинский беспилотник над Курской областью
Утром на территории Курской области был уничтожен один беспилотник самолетного типа, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что дежурные подразделения российской противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Курской областью.
В Минобороны России сообщили, что инцидент произошёл третьего мая примерно в 10 часов утра по московскому времени. Угрозы для жителей и инфраструктуры региона нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую ночь системы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины зафиксированы над Крымом.