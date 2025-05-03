Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
В Ростовской области ввели режим ЧС из-за падения обломков БПЛА
В районе падения обломков беспилотного летательного аппарата в поселке Целина Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации, рассказала глава администрации Целинского района области Оксана Косенко.
В своем Telegram-канале она отметила, что в результате атаки загорелись крыши двух домов, один из которых оказался жилым – из него эвакуировали семью из пяти человек, а второй дом был нежилым.
Косенко сообщила, что утром прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, после чего режим ЧС был введен с 3 мая в пределах улиц Советская и Калинина, а также 3-я линия и 7-я линия.
В настоящее время место падения обломков оцеплено, создана специальная комиссия для подворовых обходов пострадавших домов с целью установления размера ущерба. Все экстренные службы работают в режиме чрезвычайной ситуации.
Ранее в Новороссийске объявили режим ЧС после ночной атаки ВСУ.