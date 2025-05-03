В Новороссийске объявили режим ЧС после ночной атаки ВСУ

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он указал, что власти приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации в Новороссийске после повреждений домов, вызванных ночной атакой украинских военных.

Кравченко сообщил, что повреждения зафиксированы в многоквартирных домах жилого комплекса «Аврора» и на улице Суворовской, а также в частном секторе Восточного района.

На месте оперативно работают экстренные службы.

Власти заверили, что при необходимости, будут организованы пункты временного размещения для пострадавших жителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую ночь системы противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников, сбив 170 украинских дронов, из которых более половины зафиксированы над Крымом.